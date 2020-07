Virtualna Florance pomaže u odvikavanju od duhana

Pokazalo se da čak trećina ljudi koji su odlučili prestati pušiti nema pravu potporu. Svjetska zdravstvena organizacija osmislila je virtualnu Florance, koja pomaže informacijama i savjetima

<p>Upoznajte Florence, prvu virtualnu zdravstvenu radnicu <a href="https://www.who.int/health-topics/tobacco/ai-for-quitting-tobacco-initiative">WHO</a>-a, osmišljenu da pomogne u kampanji kojom se 1,3 milijarde pušača u svijetu želi potaknuti na prestanak pušenja. Florence koristi umjetnu inteligenciju kako bi odagnala mitove oko COVID-19 i pušenja, te pomaže ljudima da razviju personalizirani plan za odvikavanje od duhana. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo što će se dogoditi vašem tijelu ako odlučite prestati pušiti</p><p>Korisnici se mogu osloniti na nju kao na pouzdan izvor informacija, kako bi ustrajali u tome da prestanu pušiti. Ona ih može uputiti i na adrese nacionalnih kampanja za prestanak pušenja, ili aplikacije koje pomažu u tome bez naknade. Svi zainteresirani mogu je kontaktirati putem videa ili chata. </p><p>WHO procjenjuje da oko 60 posto pušača u svijetu kaže da žele prestati pušiti, a samo 30 posto njih ima pristup alatima koji su im potrebni, poput savjetnika koji im može pomoći u koracima. Ističu da je prestanak pušenja važniji nego ikad, jer dokazi pokazuju da je kod pušača veći rizik od težih komplikacija bolesti COVID-19. </p><p>Inače, Florance pomaže sa STAR programom odvikavanja od pušenja, što znači: </p><p><strong>S (Set a quit date...) - odredite datum kada ćete prestati pušiti</strong></p><p>Važno je odrediti datum za prestanak pušenja, i to što prije. Ako si ostavite kratko razdoblje za odustajanje, ostat ćete usredotočeni i motivirani za postizanje svog cilja. </p><p><strong>T (Tell your friends, family...) - recite to ljudima oko sebe</strong></p><p>Recite svojim prijateljima, obitelji i suradnicima da prestajete pušiti. Važno je podijeliti cilj s onima s kojima često komunicirate. </p><p><strong>A (Anticipate challenges) - predvidite izazove i iskušenja </strong></p><p>Nastojte predvidjeti iskušenja, osobito tijekom prvih nekoliko kritičnih tjedana, dok se javljaju najteži simptomi odvikavanja od duhana. </p><p><strong>R (Remove tobacco products...) - odbacite duhan u potpunosti</strong></p><p>Najbolje je u potpunosti se riješiti svih cigareta iz kuće, torbica, džepova, izbjegavati mjesta gdje se puši te zamoliti ljude s kojima kontaktirate da ne puše u vašoj blizini, barem u prvo vrijeme. </p>