Woman's Choice Awards 2022.: Omiljene hrvatske brendove biralo je preko 10.000 žena

Prestižni izbor najboljih brendova u Hrvatskoj održan je u četvrtak u zagrebačkom hotelu Esplanade. Radi se o 5. izdanju Woman's Choice Awardsa - prestižnom izboru najboljih brendova u Hrvatskoj. Ono po čemu je Woman's Choice Awards poseban je činjenica da su u svim kategorijama žene bile te koje su odabrale pobjedničke brendove.

U izboru je sudjelovalo čak 10.205 žena u dobi između 20 i 55 godina, što je najviše do sad. Sve one su birale najdraže brendove u ukupno 46 kategorija, od hrane i pića do kozmetike, odjeće, bankarskih usluga, automobila i mobitela.

- Želim u ime miss7 tima čestitati na ovom priznanju koje je posebno vrijedno jer je čak 10.250 čitateljica miss7, više nego ikad dosad, sudjelovalo u ovogodišnjem istraživanju i upravo ove brendove proglasilo omiljenima. Mi u miss7 znamo koliko je potrebno inovacija, ulaganja, stalnog osluškivanja tržišta, briljantnih ideja i posebno koliko truda i rada je potrebno da bi se osvojilo srca potrošača i zato možete biti ponosni što su žene odabrale upravo vaš brend - rekla je tom prilikom Marjana Filipović-Grčić, glavna urednica svih miss7 izdanja. Čestitala je svim dobitnicima nagrada i posebno napomenula važnost toga da upravo žene same izaberu ono što je za njih najbolje od najboljeg.

Naime, svake godine, tijekom spomenutog izbora, na tisuće njihovih čitateljica imaju priliku koja se ne propušta - otvoreno progovoriti o najdražim navikama, stavovima i omiljenim brendovima. Na primjer, njih gotovo 70 posto počelo je više pratiti akcije i kupovati na njima. Priznale su da zbog ekonomske nesigurnosti gledaju gdje su popusti.

Kod manjeg broja žena (13,1 posto) ekonomska nesigurnost nije utjecala na potrošačke navike.

- Prije pet godina željeli smo doznati lifestyle navike žena u Hrvatskoj izravno od njih i odlučili proveli istraživanje o tome kako, gdje i na što troše. Onda smo otišli korak dalje i poželjeli znati na što najradije troše. A to su vaši brendovi. Oni su na vrhu shopping liste naših missica, upravo vaši brendovi su oni kojima žene u Hrvatskoj poklanjaju povjerenje iz godine u godinu. A to je veliko postignuće i zato smo danas ovdje da skupa proslavimo to priznanje koje dolazi izravno od naših čitateljica i vaših potrošačica. Čestitam svima! - nadovezala se Marcela Rukavina, direktorica prodaje medijskih rješenja 24sata.

Popis dobitnika ove prestižne nagrade:

1. Jana - omiljena negazirana voda

2. Jamnica - omiljena gazirana voda

3. NESCAFÉ - omiljena kava

4. Franck - omiljeni čaj

5. Heineken - omiljeno pivo

6. Kutjevo - omiljeno vino

7. Dukat - omiljeno mlijeko

8. Kinder čokolada - omiljena čokolada

9. Pan-Pek - omiljeni pekarski proizvodi

10. King - omiljeni sladoled

11. Smoki - omiljena grickalica

12. Nesquik - omiljena žitarica

13. Cekin - omiljeni brend mesa i mesnih prerađevina

14. PIK Vrbovec - omiljena šunka

15. Zvijezda - omiljena majoneza

16. Nutrigold - omiljeni brend zdrave prehrane

17. Vegeta - omiljeni dodatak jelima

18. Solgar - omiljeni dodatak prehrani

19. Biorela - omiljeni probiotik

20. Septolete - omiljene pastile za grlo

21. Whiskas omiljena hrana za kućne ljubimce

22. ZOO CITY - omiljena trgovina za kućne ljubimce

23. Domestos - omiljeno sredstvo za čišćenje

24. Lenor - omiljeno sredstvo za pranje rublja

25. Lidl - omiljena trgovina za kupnju namirnica

26. NIVEA - omiljena preparativna kozmetika

27. Vichy - omiljena dekorativna kozmetika

28. L'Oréal - omiljena boja za kosu

29. Libresse - omiljeni ženski higijenski proizvod

30. H&M - omiljeni brend odjeće

31. Shooster i Mass - omiljene trgovine obućom

32. Sport Vision - omiljena trgovina sportske odjeće i obuće

33. Argentum - omiljeni nakit

34. dm - omiljena loyalty kartica

35. Arena Centar - omiljeni shopping centar

36. Glovo - omiljena aplikacija za naručivanje hrane

37. ABOUT YOU - omiljeni modni web shop

38. eKupi - omiljeni tehnološki web shop

39. Samsung - omiljeni mobitel

40. Gorenje - omiljeni brend bijele tehnike

41. Emmezeta - omiljena trgovina namještajem i bijelom tehnikom

42. Volkswagen - omiljeni brend automobila

43. INA - omiljena benzinska postaja

44. Privredna banka Zagreb - omiljena banka

45. Visa - omiljena kreditna kartica

46. Croatia osiguranje - omiljeno osiguranje

Najčitaniji članci