Woman's Choice Awards 2026.: Publika miss7 izabrala najbolje

Na terasi hotela Esplanade u Zagrebu održana je svečana dodjela nagrada Woman's Choice Awards 2026, koja je i ove godine okupila predstavnike brendova koji su osvojili ono najvrednije - povjerenje žena u Hrvatskoj.

Miss7 Zagreb: Miss7 event na terasi hotela Esplanade | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Rezultati opsežnog istraživanja još su jednom pokazali kojim se proizvodima, uslugama i brendovima žene najradije vraćaju te koje s najvećim povjerenjem preporučuju drugima. Večer je vodila Danijela Trbović, koja je svojim prepoznatljivim šarmom i profesionalnošću uspješno provela uzvanike kroz program ispunjen priznanjima, inspirativnim trenucima i proslavom uspješnih brendova.

Miss7 Zagreb: Miss7 event na terasi hotela Esplanade | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Za elegantan glazbeni uvod pobrinuo se saksofonist Vanja Ileković, čije su izvedbe stvorile ugodnu atmosferu na terasi Esplanade. Uzvanicima su se tijekom svečanosti obratile i Marcela Rukavina, direktorica prodaje 24sata, te Anita Anić- Božić, glavna urednica svih miss7 izdanja, koje su istaknule važnost povjerenja čitateljica, predstavile ovogodišnje projekte i najavile novi ljetni broj miss7 magazina.

Foto: Lucija Ocko/Pixsell

- Ove godine Woman's Choice Awards obilježava devetu godinu, a posebno nas veseli što smo ovoj priči pridružili i Value4Mommy Awards, priznanja koja slave proizvode i brendove kojima roditelji, a posebno majke, iz dana u dan poklanjaju svoje povjerenje. Tijekom godina više od 65.000 žena svojim je glasovima odabralo brendove kojima vjeruje, što potvrđuje da je upravo povjerenje najveća vrijednost ovog projekta. Hvala svim partnerima i dobitnicima koji su dio ove priče te nam godinama ukazuju svoje povjerenje - istaknula je Marcela Rukavina, direktorica prodaje 24sata.

Foto: Lucija Ocko/Pixsell

Predstavljajući novi broj magazina, Anita Anić-Božić osvrnula se na sadržaj ljetnog izdanja i poručila: "Novi ljetni broj miss7 magazina slavi ljeto u njegovu najljepšem izdanju - donosi inspirativne priče, modne i beauty trendove, lifestyle i gastro teme te putovanja. Naslovnicu krasi predivna Lana Ujević Telenta. Među ostalima, ovdje je i uvijek britka kolumna Andree Andrassy koju nikad ne propuštamo. Vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe i da će magazin biti inspiracija za ljeto koje je pred nama".

Miss7 Zagreb: Miss7 event na terasi hotela Esplanade | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Nakon svečane dodjele uslijedio je glazbeni nastup D Akord dua, Danijele i Davora, koji su svojim izvedbama dodatno obogatili večer i pridonijeli opuštenom druženju uzvanika. Program je zaokružen tombolom s vrijednim nagradama partnera događanja.

Miss7 Zagreb: Miss7 event na terasi hotela Esplanade | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Već devetu godinu zaredom projekt Woman’s Choice Awards, u organizaciji miss7, prepoznaje i nagrađuje brendove koji se ističu kvalitetom, pouzdanošću i dosljednošću te uživaju povjerenje žena. Ovogodišnja dodjela održana je s priznanjima Value4Mommy Awards za proizvode i brendove namijenjene bebama, djeci i mamama, čime je još jednom potvrđena važna uloga žena u donošenju svakodnevnih odluka o kupnji.

Miss7 Zagreb: Miss7 event na terasi hotela Esplanade | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Miss7 Zagreb: Miss7 event na terasi hotela Esplanade | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL