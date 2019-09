Za čišći dom dobro prilagodite biljku na njeno novo okruženje

Kućne biljke koriste se za uljepšavanje ambijenta doma i čuvaju naše zdravlje. Pojedine sobne biljke u jednom danu mogu ukloniti i do 90 posto toksičnih tvari iz zraka, kaže Darryl Cheng, autor knjige New Plant Parent: Develop Your Green Thumb and Care for Your House-Plant Family.

Neke biljke zahtjevaju manje, a neke više njege. Ako se o biljkama brinemo adekvatno, one vraćaju duplo više.

POGLEDAJTE VIDEO (Pet superbiljaka):

- Većina kućnih biljaka koje kupujemo brzo se uzgaja u uvjetima koji su drugačiji od onih u našim domovima - kaže autor te napominje kako je važno da se svaka nova biljka u kući souči sa procesom prilagodbe. Jedan od najvažnijih faktora je svjetlost, jer ona određuje brzinu i smjer rasta.

Tijekom razdoblja prilagodbe postoji rizik da stariji listovi požute, vrhovi listova postanu hrskavo smeđi, a biljka ima usporen rast. Nakon nekoliko tjedana ili mjeseci, odumiranje starijih listova uravnotežit će se s rastom novih listova i to znači da se biljka stabilizirala.

U međuvremenu uklanjajte mrtve listove i obrezujte je. Na kraju će poprimiti novi oblik prilagođen svom novom domu. Sljedeće prilagođanje dogodit će se kad dođe vrijeme za ponovno presađivanje biljke ili nadopunjavanje tla.

Svaka biljka je drugačija. Nekima treba više, a nekima manje svjetlosti i vode. Jedna od zdravih biljaka koja će osvježiti dom je mirni ljiljan. Poboljšava kvalitetu zraka za čak 60 posto, smanjuje plijesan jer ih apsorbira kroz listove i njima hrani korijen.

- Smanjuje vlagu u kupaonici. Upija pare od acetona i alkohola, a odlično se bori protiv amonijaka, benzena, formaldehida i trikloretilena - napominje autor te dodaje kako nije zahtjevan za održavanje.

Dobro ga je smjestiti u dio sobe u polusjeni. Nikako nije dobro da boravi na izravnom suncu koje može oštetiti osjetljive listove. Najbolje uspijeva na temperaturi od 20 do 25 stupnjeva. Dovoljno ga je zalijevati dva puta tjedno.

- Mirni ljiljan upija zračenja pa ga ljudi nerijetko stavljaju u neposrednoj blizini elektroničkih uređaja poput televizora - savjetuje autor.

Fikus gumijevac biljka je tamnozelenih mesnatih listova kojoj je potrebnije više svjetlosti.

- Dobro ovlažuje zrak, uklanja štetna isparavanja i smanjuje štetne mikroorganizme u sobi - napominje autor te dodaje kako se s vremenom ta učinkovitost poboljšava.

Razlog tome je što se rastom biljke množe bakterije koje se normalno nalaze u listovima, a hrane se lošim tvarima iz zraka. Važno je postaviti ga na mjesto gdje je zaštićen od jake i direktne sunčeve svjetlosti. Presađuje se svake dvije godine kada korijen preraste teglu te može narasti i do dva metra. Zemlja treba biti blago vlažna. Ako počne gubiti listove to je znači da je zemlja prevlažna.