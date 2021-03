Studija koju je financiralo Vijeće za medicinska istraživanja, a koja je zaista bitna za roditelje djece u dobi od dvije do osam godina, identificirala je šest ključnih ciljeva koji roditelji moraju ispuniti s djecom prije spavanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tih šest stavki pomoći će djeci da se pripreme za spavanje i da mirno spavaju, a roditelje će riješiti stresa.

Prema 59 britanskih stručnjaka, uključujući psihologe, stomatologe, stručnjake za javno zdravstvo i druge stručnjake iz obrazovanja, zdravstva i istraživanja spavanja, znanstveno definirana rutina prije spavanja mora uključivati:

1. Pranje zubiju prije spavanja

2. Određeno vrijeme za odlazak u krevet

3. Čitanje knjiga

4. Izbjegavanje hrane / pića prije spavanja

5. Izbjegavanje uporabe elektroničkih uređaja

6. Smirujuće aktivnosti s djetetom poput kupke, tuširanja ili razgovora

- Rutine prije spavanja važne su obiteljske aktivnosti i imaju bitan utjecaj na dobrobit, razvoj i zdravlje djece. Ova studija prvi put pruža te stručne i znanstvene smjernice - rekao je dr. George Kitsaras, koji je vodio studiju.

Stručnjaci za spavanje rekli su kako pandemija koronavirusa još više remeti obrasce spavanja pojačavajući tjeskobu kod djece i remeteći im ranije uspostavljene rutine.

- Sve aktivnosti prije spavanja bitne su za razvoj i dobrobit djece. No naši stručnjaci smatraju da je pranje zubiju najvažnije i da to nikako ne treba preskočiti. Postoje jake veze između neadekvatne prakse oralne higijene i propadanja zubiju kod djece i odraslih. Za djecu rani dječji karijes može dovesti do veće pojave zubnih bolesti u kasnijem životu, a u nekim slučajevima neliječeni dječji karijes može dovesti do vađenja pod općom anestezijom, što djeci i roditeljima stvara dodatne probleme. S druge strane, pranje ili tuširanje svake večeri prije spavanja moglo bi biti uobičajena praksa za obitelj jer je to više interakcija roditelja i djeteta nego samostalna praksa koju će dijete primjenjivati - objašnjava Kitsaras u studiji 'Definiranje i mjerenje rutina prije spavanja u obiteljima s malom djecom', piše The Guardian.