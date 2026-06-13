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INTERVJU - PROF. TOMISLAV DOLUŠIĆ PLUS+

'Za dobru formu ne treba vam teretana nego pravilno disanje'

Piše Koraljka Bakota,
Čitanje članka: 7 min
'Za dobru formu ne treba vam teretana nego pravilno disanje'
Foto: Privatni album

Profesor kineziologije i fitness trener Tomislav Dolušić kreirao je svoje sustave treninga Hard body i Born2flow. Objasnio nam je kako vježbom i disanjem doći do mira u umu i snage u tijelu

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Godišnji odmor pruža nam dragocjen resurs koji nam tijekom godine nedostaje - to je slobodno vrijeme. Bez pritiska poslovnih rokova i dnevnih obveza, otvara se prostor za osluškivanje vlastitih potreba. Početak vježbanja u ljetnim mjesecima ne bi trebao biti motiviran isključivo estetskim ciljevima, već željom za usvajanjem zdravih životnih navika. Bilo da je riječ o plivanju u moru, ranojutarnjem hodanju uz obalu, planinarenju, jednostavnom istezanju na svježem zraku ili šetnjom gradom, kretanje nam donosi zdravlje i zadovoljstvo samim sobom. Ono nam omogućuje da ponovno osjetimo vlastite mišiće, kapacitet pluća i snagu koju posjedujemo. Kako to možemo postići, saznate ćemo u razgovoru s Tomislavom Dolušićem, prof. kineziologije i fitness trenerom.

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