Za haljinu od 2.800 kuna kažu: 'Izgleda kao vreća krumpira'

Na ASOS-ovoj stranici, kupci su naišli na zanimljiv predmet koji ih je jako zabavio. Riječ je o haljini Elissa Poppy Lacetex Slip Dress koja se isprva prodavala za 2.800 kuna, a sad je snižena na 1.700 kuna.

Prema mišljenju ljudi spomenuta haljina izgleda kao vreća luka ili krumpira - zato što je haljina mrežasta i u potpunosti prozirna, a uz to je i crvene boje, baš kao vreća za krumpire.

Zbunjeni korisnik Twittera Jay Sharif na društvenoj je mreži podijelio fotografiju crvene haljine i vrećice luka, a ispod je napisao '2.800 kuna za haljinu koja nalikuje vreći luka dopuštate to'.

350 for a dress that looks like onion bag sack allow that #dress #wtf #asos #onalevel #ripped pic.twitter.com/gZf82fP7QC