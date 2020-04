Za 'naježiti se': Kako životinje mogu naslutiti smrt, potrese...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Upoznajte najsretniju životinju na svijetu - preslatku kuoku

Velike su šanse da će vaš Maks ili Frida puno prije vas predosjetiti potres, ili neku drugu katastrofu. Na koncu, psi se već odavno koriste za pronalaženje droge, ili skrivene bombe. Koliko god to bilo pomalo zastrašujuće, zapravo je dobro imati svoj 'alarmni sustav' na četiri noge.

Naravno, treba imati na umu da ni oni nisu svemogući, no postoje situacije u kojima nas upravo oni mogu upozoriti na nepogodu i tako nam spasiti život.

- Moj bigl BiBi dvaput me upozorio na ukazanje koje je lebdjelo na mojim vratima dok sam još živio u povijesnom predjelu u Los Angelesu. Ne bih nikad rekla da je 'lovac na duhove' da nisam vlastitim očima vidjela duha, nakon što me BiBi probudio usred noći bijesno lajući. Psi apsolutno mogu vidjeti duhove, kaže Karen Anderson, vidovnjakinja i medij, koja komunicira sa životinjama, na web stranici o ljubimcima Chewy.

- No, baš kao i ljudi, neki su kućni ljubimci osjetljiviji, a drugi ne osjećaju ništa. Svaka životinja je različita - dodaje. Budući da životinje imaju pojačana osjetila mirisa, vida, dodira i zvuka, nije teško vjerovati da mogu osjetiti što se događa u svijetu duhova.

Evo za što sve stručnjaci tvrde da kućni ljubimci mogu osjetiti, a ljudi ne:

Duhovi

Možda ste vidjeli Čarlija kako bulji u nešto u zraku, ili laje na zid na kojemu ne vidite ama baš ništa? Postoji li nešto, ili je vaš ljubimac otišao 'na kvasinu'? Belle Marie Nibblett, veterinarka specijalizirana za male životinje rekla je za Chewy da kućni ljubimci doista imaju mogućnost osjetiti, vidjeti, namirisati i čuti stvari koje ljudi ne mogu. Jesu li to duhovi, ili nešto drugo, ovisi i o tome u što sami vjerujete.

Strah

Neki misle da psi i mačke mogu osjetiti strah. Ne mora biti točno, no neke životinje imaju sposobnost tumačenja govora tijela i mirisa feromona i mogu ih osjetiti kada se čovjek nečega boji, tvrde stručnjaci na Animal Planetu.

U osnovi je zagonetka. Naime, životinja upija signale koje čovjek 'šalje' i iz njih iščitava je li on uplašen, sretan, tužan i slično.

Jeste li dobar čovjek?

Postoje ljudi koji vjeruju da ljubimci nisu ništa više od gladuša koji se samo igraju i spavaju. Međutim, mnogi vjeruju u instinkte svojih ljubimaca, pa se čak neće družiti s ljudima koje njihov ljubimac ne 'odobri'.

No, mogu li vaš pas ili mačka zaista osjetiti je li netko pouzdan ili ne?

Prema studiji u časopisu Animal Cognition, psi bi zapravo mogli posjedovati ovu supermoć. Studija je utvrdila da jednom kad pas procijeni znakove i postupke određene osobe nepouzdanima, ljudi je također prestanu smatrati pouzdanom.

Predosjećaju smrt

Kad grizu žice, ili jure čep od neke boce, mačke baš ne izgledaju produhovljeno. Međutim, poznato je da one predosjećaju kad će netko umrijeti, što je jezivo. To ne znači da su one vidovite, nego imaju sposobnost osjetiti miris koji upućuje na to.

Priča u New England Journal of Medicine detaljno je prikazala kako je mačak Oscar točno 'predviđao' kad će pacijenti u staračkom domu umrijeti, pa bi sjedao do njih samo nekoliko sati prije nego što bi preminuli.

Nekad davno možda bi bio proglašen vještičjim mačkom i spaljen na lomači, no moderna medicina utvrdila je da kemikalije koje ljudsko tijelo oslobađa kad umire, mačkama omogućava da to 'nanjuše', piše Bustle.com.

Prirodne katastrofe

Nakon prirodne katastrofe ljudi često objave da se njihov ljubimac ponašao čudno u trenucima prije potresa ili tornada. Mogu li životinje doista osjetiti katastrofu?

Premda je web stranica Science ABC izvijestila da ne postoje znanstveni dokazi koji bi mogli ukazivati ​​na to da mogu, činjenica da vide, osjete mirise i čuju stvari koje ljudi ne mogu čuti, ukazuje na to da ljubimac može biti svjestan onoga što se događa prije ljudi.

