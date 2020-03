Za nokte je najvažnija hidracija - radi toga gube svoju čvrstoću

Na zdravlje i ljepotu noktiju utječu mnogi faktori, no neke korake možemo poduzeti kako bi oni bili u najboljem mogućem stanju. Na to utječe niz lifestyle navika, od količine lakiranja, preko geliranja do onoga što unosimo u sebe te načina na koji tretiramo zanoktice, koje su česta žrtva naših loših beauty navika.

- Iako često zaboravljamo piti vodu, koja je blagodat za čitavi organizam, ujedno podsjećam da je upravo količina dnevne hidratacije zadužena za ljepotu noktiju - ističe američka manikerka slavnih Mazz Hanna.

Loša prehrana vidi se na koži, kao i noktima, stoga želite li poraditi na njihovoj kvaliteti, ubacite zdrave sastojke na dnevni menu ili nabavite neki od dodataka prehrani, specijalno osmišljen za zdravlje noktiju.

- Ne zaboravite njegovati zanoktice i malo ih bolje mazati, jer kad se osuše, nokat gubi na ljepoti, a tu su i potencijalni zdravstveni problemi jer koža puca i ostaje nezaštićena - tumači Mazz.

Nokte će zaštititi i specijalne gumene rukavice koje sprječavaju uništavanje snažnim kemikalijama dok čistimo.

- Ponekad ostavite nokte bez laka, pustite ih neka se odmore. Ne morate imati lak svaki dan. Također predlažem da ih malo skratite ako se često lome i pucaju, tako će postati čvršći - predlaže manikerka.

