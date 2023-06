Za odmor od stresa najbolji je bijeg na more, a do Crikvenice možete jeftinije uz 24 Oranž

Dnevni i godišnji odmor nužno su potrebni svakome. Istraživači su izračunali da ljudima u prosjeku nedostaje punih devet dana odmora, te da se 60 posto ljudi poslom bavi i na godišnjem odmoru. Već i samo iščekivanje odmora djeluje na opuštanje i oraspoložuje. Odlična je vijest što korisnici 24 Oranža imaju na raspolaganju popust za Hotel Miramare 5* Crikvenica s uključenim polupansionom, korištenjem bazena i relax zone pa ako već niste dio 24 Oranž kluba, svakako se registrirajte i pretplatite - uštede su do 8%! Kliknite ovdje!

POGLEDAJTE VIDEO:

Bitno je uzeti predah i odmoriti se kako biste imali uravnotežen život te kako biste produktivno mogli obavljati radne zadatke. Previše stresa, odnosno aktivacije simpatičkog stanja, može dovesti do dugotrajnih zdravstvenih problema. To je zato što trajne visoke razine kortizola mogu istrošiti organe. I što vaše tijelo dulje reagira na rad s hormonima stresa, to može biti teže naučiti kako razbiti te obrasce i opustiti se.

Provjerite 24 Oranž popust za vrhunski odmor u Hotelu Miramare 5* Crikvenica.

Sposobnost suočavanja sa stresom na poslu jedan je od faktora koji je zaslužan za uspjeh. Kad su preopterećeni na poslu, ljudi gube samopouzdanje i mogu postati nervozni ili povučeni. Tad im posao može postati naporan, a radna učinkovitost opada.

Foto: DREAMSTIME

Simptomi stresa:

- iscrpljenost

- tjeskoba

- otežana koncentracija

- glavobolje

- napetost

- želučane tegobe

- povlačenje iz društva

Provjerite 24 Oranž popust za vrhunski odmor u Hotelu Miramare 5* Crikvenica.

Svakog dana, bez obzira koliko ste zauzeti, pronađite vremena da budete sami u tišini kako biste napunili baterije. Isključite televiziju ili glazbu i odložite uređaje. A godišnji odmor iskoristite kvalitetno i ne razmišljajte uopće o poslu.

Isključite obavijesti i mailove na mobitelu kako biste u potpunosti izbacili sve misli vezane za posao. Potpuni digitalni detox tijekom odmora također nije loša ideja.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Pronađite aktivnost koja vas najviše opušta, ali ne zaboravite i na san. Kvalitetan san jedna od najvažnijih stvari koje su potrebne za potpuni oporavak i odmor.

Pronađite trenutke koje možete posvetiti 'odmaranju', čak i ako je to sitnica poput nekoliko dubokih udisaja ili se počastite za godišnji pravim odmorom.

Provjerite 24 Oranž popust za vrhunski odmor u Hotelu Miramare 5* Crikvenica.