Za one koji se trude istopiti kile: Evo kako mjeriti veličine porcija

Manje porcije znače manje unesenih kalorija. Iako je to svima jasno, mnogi nisu svjesni koliko pojedu, a rijetki stanu kad im je zaista dosta. Osim pravilnog porcioniranja, istraživanja pokazuju da mnogi drugi čimbenici mogu utjecati na to koliko jedete. Ovo je devet savjeta nutricionista kako pravilno odrediti i kontrolirati veličine obroka.

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1. Koristite manji pribor za jelo

Istraživanje iz 2024. sugerira da veličina, oblik i boja tanjura mogu utjecati na percepciju veličine porcije i privlačnost hrane. Primjerice, korištenje velikih tanjura može učiniti da količina hrane izgleda manja, što često dovodi do prejedanja.

U jednoj studiji iz 2023., istraživači su otkrili da veličina i boja tanjura doprinose osjećaju sitosti. Naime, hrana poslužena na velikim, bijelim tanjurima navela je na više konzumacije i odgodila osjećaj sitosti.

2. Koristite tanjur kao vodič za porcije

Ako vam vaganje hrane nije privlačno, pokušajte koristiti tanjur kao vodič za kontrolu porcija i uravnotežen obrok. Istraživanja pokazuju da to može pomoći u promicanju uravnotežene prehrane i gubitka težine kod osoba s pretilošću ili dijabetesom tipa 2. Okvirni vodič za svaki obrok je: Povrće: pola tanjura, proteini: četvrtina tanjura, ugljikohidrati: četvrtina tanjura, hrana s visokim udjelom masti: mala porcija u sredini tanjura.

Imajte na umu da je ovo okvirni vodič, jer svatko ima različite prehrambene potrebe. Na primjer, oni koji su fizički aktivniji često trebaju više kalorija.

3. Koristite se rukama za procjenu

Drugi način za procjenu odgovarajuće veličine porcije bez ikakvih mjernih alata jest jednostavno korištenje ruku. Okvirni vodič za svaki obrok je: Hrana bogata proteinima: porcija veličine dlana za žene i dvije porcije veličine dlana za muškarce, povrće ili voće: jedna porcija veličine dlana, hrana bogata ugljikohidratima: porcija veličine šake za žene i dvije porcije veličine šake za muškarce, hrana bogata mastima: jedna porcija veličine palca za žene i dvije za muškarce.

4. Tražite pola porcije kada jedete vani

Restorani su tijekom godina povećavali veličinu porcija. Između 1986., 1991. i 2016. godine istraživanja su pokazala da su se veličine porcija glavnih jela i deserta u restoranima brze hrane značajno povećale. Uvijek možete tražiti pola porcije ili dječji meni, što će vam uštedjeti kalorije i pomoći u sprječavanju prejedanja. Alternativno, možete podijeliti obrok s nekim ili naručiti predjelo i prilog umjesto glavnog jela, tražiti umake sa strane i izbjegavanje restorane sa švedskim stolom.

5. Započnite sve obroke čašom vode

Ispijanje čaše vode do 30 minuta prije obroka može prirodno pomoći u kontroli porcija. Pijenje vode učinit će da se osjećate manje gladnima. Dobra hidracija također vam pomaže da razlikujete glad od žeđi.

Jedna studija na 40 odraslih osoba s dijabetesom tipa 2 primijetila je da je, u usporedbi s kontrolnom skupinom, ispijanje 1 litre vode prije svakog obroka povezano s nižim BMI-jem, težinom, opsegom struka, razinom šećera u krvi natašte, kao i triglicerida, LDL kolesterola te kopeptina.

Foto: 123RF

6. Usporite

Brzo jedenje vas čini manje svjesnima sitosti, što povećava vjerojatnost prejedanja. Budući da mozgu može trebati oko 20 minuta da registrira da ste siti nakon jela, usporavanje može smanjiti vaš ukupni unos. Osim toga, jedenje dok gledate televiziju povezano je s većom konzumacijom hrane i višim BMI-jem, prema studiji iz 2022. Stoga, fokusiranje na obrok i sporije jedenje povećava šanse da ćete u njemu uživati ​​i kontrolirati veličinu porcija.

7. Nemojte jesti izravno iz spremnika

Hrana poslužena u velikim pakiranjima potiče prejedanje i smanjuje svijest o odgovarajućim porcijama. To se posebno odnosi na grickalice. Istraživanje iz 2022. sugerira da ljudi imaju tendenciju jesti više iz velikih nego iz malih pakiranja - bez obzira na okus ili kvalitetu hrane - te povećavaju unos hrane za gotovo 12 posto. Prebacite grickalice u malu zdjelu kako biste spriječili da pojedete više nego što vam je potrebno.

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8. Budite svjesni prikladnih veličina porcije

Istraživanja pokazuju da se ne možemo uvijek osloniti na vlastitu procjenu prikladne veličine porcije, što se naziva efekt veličine porcije. Međutim, može biti korisno uložiti u vagu ili mjernu posudu za vaganje hrane i ispravnu procjenu unosa kako biste smanjili dnevni unos energije. Čitanje deklaracija na hrani također povećava svijest o pravilnim porcijama. Poznavanje preporučenih veličina porcija za uobičajenu hranu može vam pomoći da umjereno unosite.

Evo nekoliko primjera:

Kuhana tjestenina ili riža: 1/2 šalice (75 odnosno 100 grama)

Povrće i salata: 1-2 šalice (150-300 grama)

Žitarice za doručak: 1 šalica (40 grama)

Kuhani grah: 1/2 šalice (90 grama)

Maslac od orašastih plodova: 2 žlice (16 grama)

Kuhano meso: 3 unce (85 grama)

9. Koristite dnevnik prehrane

Istraživanje sugerira da svjesna prehrana može pomoći u mršavljenju, čak i ako mršavljenje nije glavni cilj. Radi se više o prisutnosti dok konzumirate hranu. Zapisivanje cjelokupnog unosa hrane i pića može povećati svijest o vrsti i količini hrane koju konzumirate. U studijama mršavljenja, oni koji su vodili dnevnik prehrane općenito su gubili više kilograma.