<p>Nezadovoljni gost tvrdi kako je maleni odrezak uz presoljene krumpiriće morao platiti 189 kuna u Ramsayevom londonskom restoranu York & Albany, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8742841/Gordon-Ramsay-criticised-online-unhappy-diner-small-steak-salted-fries.html">Daily Mail.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Gordon Ramsay maskirao se u gosta i kritizirao restoran</p><p>Korisnik s nadimkom Guillaume R left objavio je fotografiju objeda u londonskom restoranu York & Albany slavnog chefa <strong>Gordona Ramsaya</strong> ocjenjujući objekt s jednom zvjezdicom. U kritici pod naslovom Gordon nije Heston, referirajući se na poznatog chefa Hestona Blumenthala, gost piše kako Gordon svoje goste doživljava kao šalu.</p><p>- Dok jedan usavršava i stvara molekularnu kuhinju, drugi se prebacio na homeopatsku kuhinju. Gordon nije Heston, ali je Isus. On umnožava odreske. Dajte mu redovnu porciju odreska iz bilo kojeg restorana, i on će napraviti ovo, piše nezadovoljnik uz fotografiju.</p><p>- Pet komadića mesa i presoljeni krumpirići. 189 kuna. Gordone, stekao si slavu objašnjavajući drugima kako voditi restoran. Evo i mog savjeta. Ovo je vrijeme COVID-a. Važno je biti dobar domaćin. Ismijavanje gostiju neće ti pomoći u poslu, nastavlja oštro kritičar koji je restoran ocijenio s tek dvije zvjezdice i to zbog ljubaznosti osoblja.</p><p>Naziv jela je "Steak frites" i na redovnom je jelovniku restorana, a u ponudi su i prilozi koji se dodatno plaćaju još 45 kuna. Prilozi uključuju krumpir, salatu od rajčica s ukiseljenim lukom, pire krumpir s maslacem i češnjakom te pečene brokule. MailOnline tražio je i komentar slavnog chefa na kritiku koja dolazi nakon što su ga prošlog tjedna ismijali na Twitteru zbog posluživanja Full English doručka u restoranu Savoy Grill, no nije odgovorio.</p><p>Objavio je fotografiju tog jela na društvenim mrežama kako bi objasnio da će ono biti dostupno u londonskom restoranu od 21. rujna. No korisnici su ostali zatečeni cijenom za obrok koji uključuje dva jaja, kobasicu i par komadića slanine te jedne rajčice i gljive od 156 kuna.</p><p>Mnogi su komentirali skupoću dok su se drugi pitali gdje je ostatak jela. Netko od čitatelja objavio je fotografiju jela Full English doručak koji se sastoji od šest komada slanine, tri kobasice, dva pečena jaja i komada kruha. No to je prelilo čašu osjetljivog kuhara koji je potom korisnika nazvao "sendvič idiotom".</p><p>- Ovo se zove Full English klasični srčani udar, ti sendvič idiote, napisao je koristeći frazu koju je skovao u svojem showu Hell's Kitchen 2015. godine. </p>