Odmah nakon prikazivanja emisije, odu\u0161evljeni gledatelji su komentarima preplavili Twitter.



- Predivna je, tako \u010darobna i inspirativna - pohvalila ih je gledateljica, dok je druga dodala kako bi takvu ku\u0107icu voljela imati i za sebe.

- Prekrasan dar Thomasu od tate i djeda - napisala je.

No Will i njegova obitelj nisu iznenadili samo gledatelje, nego je i voditelj ostao u \u0161oku njihovim postignu\u0107em.

- Moram re\u0107i da je predivno. Jednostavno predivno. Obo\u017eavam ova vrata - kazao je George.

- Jako sam ponosna na na\u0161 rad. Nikad se ne\u0107emo odseliti. Nikad! A ako \u0107emo morati, ku\u0107ica ide s nama - dodala je Lauren.

Nadaju\u0107i se da je interijer jednako uzbudljiv kao i eksterijer, voditelj i Lauren koja do tad jo\u0161 nije vidjela unutra\u0161njost ku\u0107ice po\u017eurili su u\u0107i u nju.

- Ovo je fantasti\u010dno. Zbilja je ne\u0161to posebno, djeluje zaista lijepo. Izgleda kao da je netko iz stare knjige o vilenjacima uzeo nekoliko nacrta. Romanti\u010dno je i \u010darobno, a opet je klasi\u010dna dje\u010dja ku\u0107ica na kraju dvori\u0161ta. Svi\u0111a mi se i gornji kat. Jednostavno sam odu\u0161evljen. A ovaj predivni kreveti\u0107 sa stoli\u0107em na kojem se mo\u017ee crtati oduzima dan. Tijekom vru\u0107ih ljetnih dana ondje se mo\u017ee i odrijemati - divio se George.

Lauren se pridru\u017eila pohvalama rekav\u0161i da su de\u010dki napravili sve \u0161to je od njih tra\u017eila.

- Imali smo sre\u0107e jer poznajemo ljude i nabavili smo jeftino sav materijal. \u010citav projekt nas je stajao oko 4000 kuna - objasnio je Will dodaju\u0107i kako su podove radili od otpadnog drveta te je sjajno \u0161to su prona\u0161li stvari koje drugima ne trebaju, a njima su toliko pomogle.

Gledateljima se osobito svidio dizajn koji je pomalo rustikalan.





- Kako bih volio imati u dvori\u0161tu takvu hobitsku ku\u0107icu! Kakve nevjerojatne vje\u0161tine imaju Will i njegov otac. Maleni Thomas i sestrica \u0107e u\u017eivati odrastaju\u0107i ovdje, kao \u0161to sam i ja volio svoju ku\u0107icu na drvetu. Wow! Jednostavno o\u010daravaju\u0107e - komentirao je gledatelj.

- Ova ku\u0107ica za igru je jednostavno predivna - a s tim su se slo\u017eili ostali komentatori.

Za samo 4000 kuna sagradili hobitsku kućicu za svoju djecu

Lauren i Will iz Suffolka za svog sina Thomasa sagradili su nevjerojatnu hobitsku kućicu u dvorištu. U središtu kuće je drvo, a građevinski materijal su odbačene božićne jelke

<p>Televizijski voditelj <strong>George Clark </strong>u svojoj emisiji Amazing Spaces na Channel4 oduševio je gledatelje predstavljajući nevjerojatnu hobitsku kućicu koju su roditelji za svog sina sagradili do odbačenih božićnih drvaca, piše<a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8482487/Man-builds-magical-inspiring-Hobbit-House-479-Amazing-Spaces.html"> Daily Mail.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kućica na drvetu ima pet zvjezdica</p><p><strong>Lauren i Will Bird</strong> iz Suffolka potrošili su oko 4000 kuna kako bi u dvorištu sagradili jedinstveni prostor za igru za svojeg sina Thomasa. Lauren je trudna i očekuju kćer, pa vjeruju kako će se i ona igrati ondje.</p><p>Odmah nakon prikazivanja emisije, oduševljeni gledatelji su komentarima preplavili Twitter.<br/> - Predivna je, tako čarobna i inspirativna - pohvalila ih je gledateljica, dok je druga dodala kako bi takvu kućicu voljela imati i za sebe.</p><p>- Prekrasan dar Thomasu od tate i djeda - napisala je.</p><p>No Will i njegova obitelj nisu iznenadili samo gledatelje, nego je i voditelj ostao u šoku njihovim postignućem.</p><p>- Moram reći da je predivno. Jednostavno predivno. Obožavam ova vrata - kazao je George.</p><p>- Jako sam ponosna na naš rad. Nikad se nećemo odseliti. Nikad! A ako ćemo morati, kućica ide s nama - dodala je Lauren.</p><p>Nadajući se da je interijer jednako uzbudljiv kao i eksterijer, voditelj i Lauren koja do tad još nije vidjela unutrašnjost kućice požurili su ući u nju.</p><p>- Ovo je fantastično. Zbilja je nešto posebno, djeluje zaista lijepo. Izgleda kao da je netko iz stare knjige o vilenjacima uzeo nekoliko nacrta. Romantično je i čarobno, a opet je klasična dječja kućica na kraju dvorišta. Sviđa mi se i gornji kat. Jednostavno sam oduševljen. A ovaj predivni krevetić sa stolićem na kojem se može crtati oduzima dan. Tijekom vrućih ljetnih dana ondje se može i odrijemati - divio se George.</p><p>Lauren se pridružila pohvalama rekavši da su dečki napravili sve što je od njih tražila.</p><p>- Imali smo sreće jer poznajemo ljude i nabavili smo jeftino sav materijal. Čitav projekt nas je stajao oko 4000 kuna - objasnio je Will dodajući kako su podove radili od otpadnog drveta te je sjajno što su pronašli stvari koje drugima ne trebaju, a njima su toliko pomogle.</p><p>Gledateljima se osobito svidio dizajn koji je pomalo rustikalan.</p><p><br/> - Kako bih volio imati u dvorištu takvu hobitsku kućicu! Kakve nevjerojatne vještine imaju Will i njegov otac. Maleni Thomas i sestrica će uživati odrastajući ovdje, kao što sam i ja volio svoju kućicu na drvetu. Wow! Jednostavno očaravajuće - komentirao je gledatelj.</p><p>- Ova kućica za igru je jednostavno predivna - a s tim su se složili ostali komentatori.</p>