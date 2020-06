Za sprječavanje korone: Maleni Kenijac napravio je drveni stroj za pranje ruku s dvije papučice

Stephen Wamukota (9) iz Kenije dobio je predsjedničku nagradu jer je sagradio stroj za pranje ruku kako bi ograničio širenje korona virusa. Drveni stroj ima dvije papučice, za sapun i vodu

<p><strong>Stephen Wamukota</strong>, iz okruga Bungoma na zapadu Kenije je devetogodišnji dječak koji je napravio drveni stroj za pranje ruku kako bi ograničio širenje Covida-19, a za to je dobio i predsjedničku nagradu. Bio je najmlađi od 68 ljudi koji je primio nagradu od predsjednika <strong>Uhuru Kenyatta</strong>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Uređaj koji olakšava život</p><p>Stephen je izgradio poluautomatski stroj za pomoć u suzbijanju Covid-19 u Keniji, gdje ima više od 2000 potvrđenih slučajeva.</p><p>Njegov otac James rekao je za<a href="https://edition.cnn.com/2020/06/05/africa/kenyan-boy-presidential-award/index.html" target="_blank"> CNN</a> da mu je sin došao na ideju da izgradi stroj nakon što je na lokalnom TV kanalu naučio kako se zaštititi i ostati siguran od koronavirusa.</p><p>- Prvi put kad je predsjednik najavio pandemiju koronavirusa u našoj zemlji, rečeno je da svi trebaju redovito prati ruke kako bi spriječili virus. Moj sin mi je tada rekao da je smislio strukturu koja će olakšati pranje ruku - rekao je James.</p><h2>Izgradnja stroja</h2><p>Stephen je skupio drvo i mali spremnik vode, a James, koji popravlja elektroniku cijeli život, kaže da se jednog dana vratio kući i shvatio da je njegov sin sagradio stroj s nekim ostatkom drva koje je planirao upotrijebiti za izradu prozora.</p><p>- Vidio sam da ono što je izgradio nije stabilno pa sam mu pomogao da to popravi. Nisam htio da se raspadne - rekao je James.</p><h2>Stroj Stephena Wamukota ima dvije papučice za oslobađanje sapuna i vode</h2><p>Stroj za pranje ruku sagrađen od drva ima dvije papučice, jedna je za puštanje sapuna, a druga za puštanje vode. Omogućuje korisnicima da stisnu papučice bez dodirivanja površina rukama, čime smanjuju mogućnost zaraze koronavirusom.</p><p>James kaže da je njegov sin došao na ideju zahvaljujući školskom programu, koji djecu uči kako sastavljati i konstruirati stvari.</p><h2>Obećana stipendija</h2><p><strong>Wycliffe Wangamati</strong>, guverner okruga Bungoma u kojem živi Stephen, obećao mu je stipendiju za završavanje osnovnog i srednjeg obrazovanja.</p><p>James kaže da se detalji stipendije još uvijek finaliziraju jer su kenijske škole zatvorene zbog pandemije.</p><p>- Čekamo da se otvori škola kako bismo ga kontaktirali u vezi sa njegovim obećanjem. On mi je rekao da će mu, kad se škola otvori, dodijeliti stipendiju u školi koja može odgovarati njegovim talentima - rekao je James.</p><p>Stephen želi biti inženjer, a James kaže da se nada da će predsjedničko priznanje otvoriti vrata da njegov sin postane sjajna osoba u zemlji.</p><p>- Uvijek govori da želi graditi tvornice i postati inženjer. Nadam se da će uspjeti, da će postati sjajna osoba - rekao je otac James.</p>