Za sve dijabetičare: Naučite kako iskombinirati namirnice i napraviti jelovnik uz 6 recepata

Kako biste se bolje snašli u izboru namirnica, dovoljno je pratiti tablice s Glikemijskim indeksom hrane. Prema toj su podjeli namirnice svrstane u tri kategorije: one koje imaju relativno nizak glikemijski indeks, od 0 do 40 bodova, i zato su poželjne kao osnova u prehrani, one između 40 i 70 bodova, što se smatra srednjim GI indeksom i riječ je o namirnicama koje su dopuštene, te namirnice s GI indeksom između 70 i 100. To su namirnice s visokim GI, koje treba konzumirati što rjeđe i uvijek ih je dobro na tanjuru kombinirati s namirnicama jako niskog GI. Tako će se tijekom probave malo ublažiti njihov učinak na porast šećera u krvi. (Recepti su preuzeti od Zagrebačkog dijabetičkog društva).