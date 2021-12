Američki stručnjak za spavanje, dr. Michael Breus osmislio je kronotipove spavanja koje je podijelio u četiri stila i povezao ih s - medvjedom, vukom, lavom i dupinom. Kad saznate kojem tipu pripadate, bit će vam lakše organizirati se kada su u pitanju odlazak u krevet i buđenje, što pomaže u tome da općenito budete produktivniji.

- Radite li protiv vašeg prirodnog ritma, koliko god se ponekad može činiti korisnim, nije produktivno. Razumijevanje vašeg osobnog cirkadijarnog sata (i načina na koji on funkcionira) može vam pomoći da bolje obnovite energiju noću, pomladite se i vodite sretniji i kvalitetniji život - tvrdi on.

Iako vam je teško pronaći i držati se nekog uobičajenog ritma spavanja, zbog rasporeda rada i obaveza kojima se morate prilagođavati, pa morate uključivati alarm za buđenje, na internetu postoji upitnik koji je razvio dr. Breus, a koji će vam pojasniti koji ste tip.

- Kronotipovi objašnjavaju zašto neki ljudi mogu bolje raditi noću, dok drugi drijemaju već u 21 sat i osjećaju se najbolje kad sunce izlazi. Vaš kronotip utječe na razinu hormona, metaboličku funkciju i tjelesnu temperaturu, što su samo neki od detalja - objašnjava dr. Breus.

- Iako ne možemo aktivno mijenjati svoj kronotip, naši se kronotipovi mogu mijenjati kako naša tijela i mozak stare, što je razlog zašto mnoge noćne sove postaju rane ptice u kasnijim godinama - dodaje.

Osnivačica WyeSleepa i savjetnica za kvalitetno spavanje, Joanna Kippax, daje i nekoliko savjeta o tome kako se prilagoditi vašem kronotipu spavanja.

Medvjed

Oko 50 posto ljudi spada u ovu kategoriju spavača. To su ljudi koji se često bude rano. Njihov energetski ciklus raste i pada sa suncem i najproduktivniji su na dnevnom svjetlu. Skloni su probuditi se pri izlasku sunca, a kako sunce poslije podne počne zapadati, to ih učini prilično umornima do kraja dana.

Za ovaj tip spavača ključno je upravljanje unosom kofeina, kako bi izbjegli narušavanje spavanja preko noći. Bilo bio dobro izbjegavati kofein nakon ručka, kaže Kippax. Osim toga, buđenje u isto vrijeme svakog jutra pomoći će da pokrenute vaš prirodni tjelesni sat, što će poboljšati kvalitetu i količinu sna.

Vuk

Vukovi obično ostaju budni do kasnih sati i spavaju do kasnih sati. Za njih je buđenje ujutro vječita borba. Ovaj tip čini oko 15 posto populacije. Kod ovog tipa ljudi energija se podiže kasno tijekom dana i najbolje razmišljaju noću.

Za razliku od medvjeda, Joanna Kippax kaže da ovom tipu spavača ujutro treba više kofeina kako bi se razbudili i nekako odradili početak dana. Osim toga, preporučuje se izlazak van na dnevno svjetlo, što će vas razbuditi, dok zimi možete koristiti lampu koja imitira danje svjetlo.

Kippax podsjeća i da na vrijeme spavanja utječe i na hormone gladi. Ako ste neispavani, razina hormona apetita, grelina, je visoka, dok je hormon leptin, koji nam daje osjećaj sitosti, na niskim razinama. To znači da obično jedete više noću, što također može uzrokovati probleme s debljanjem. Kombinacija svjetlosti i vježbanja vukovima će pomoći da bolje spavaju.

Lav

Lavovi se također rano bude i lako zadrijemaju, ali redovito trebaju popodnevni san kako bi se energizirali. Za razliku od vukova, lavovi se prirodno rano bude i više vole ranije poći na spavanje, što bi mogao biti problem ako je vaš partner vuk.

Oko 15 posto ljudi spada u ovu kategoriju. Joanna Kippax kaže da bi poslijepodne drijemanje od 20-ak minuta, moglo biti vrlo korisno za ovaj tip ljudi, jer je to za njih najproduktivniji način za podizanje energije u popodnevnim satima. Ipak, drijemanje prekasno (nakon 15 sati) može poremetiti vaš san kasnije te noći, pa o tome treba voditi računa.

Ključ 'super drijemanja' jest mala kava, ili neko piće s kofeinom neposredno prije 20-minutnog drijemanja, što je dokazano najučinkovitiji način da prekinete fazu umora u tom dijelu dana. Ipak, ako vam se drijema tijekom cijelog dana, potražite savjet liječnika. To bi mogao biti znak poremećenog spavanja noću.

Dupin

Dupini su lagani spavači i noću se često bude, što znači da su tijekom dana stalno umorni. U tu kategoriju spada oko 10 posto ljudi. Vrlo je važno na vrijeme početi s pripremama za spavanje, tako da pogasite ekrane računala, mobitela i TV-a prije odlaska na spavanje, kako biste omogućili stvaranje hormona spavanja koji pomaže da brže zaspite.

Zatamnite prostoriju u kojoj spavate, razmislite o upotrebi čepića za uši i maske za oči kako biste spriječili buku i svjetlost da vas razbude. I topla kupka prije spavanja može vam pomoći, a na večer je dobro izbjegavati alkohol i kofein, piše The Sun.