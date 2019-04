'Za život zarađujem pornićima, iako sam neuroznanstvenica...'

Anna Cherry je freelance porno izvođačica koja radi live webcam nastupe, samo i ekskluzivno, sa svojim partnerom s kojim je u vezi posljednjih devet godina. I ima diplomu iz neuroznanosti.

Ovo je njezina priča:

Rođena sam u Sovjetskom Savezu, a u Ameriku sam se preselila 2001. kada sam imala 13 godina. Moja majka je doktorica, a tata biokemičar.

Kao mlađa sam bila pravi seksualni avanturist, ali nikad s roditeljima nisam imala pravi razgovor o seksu.

Obrazovanje je uvijek bilo jako važno u mojoj obitelji. Imam diplomu iz psihologije koju sam stekla na Sveučilištu u Memphisu, a nakon toga sam nastavila edukaciju u neuroznanosti. U to vrijeme sam imala cimericu koja je radila kao model za portal Model Mayhem i tako mi je jedan dan predložila da i ja probam zaraditi dodatni novac preko tog portala.

Moj dečko i ja, s kojim sam već devet godina, smo u to vrijeme živjeli s prijateljima koji su bili jako seksualno slobodni, koji su svingali i upuštali se u razne seksualne avanture pa smo im predložili da se seksamo ispred njih. To je bila moja seksualna fantaziju koju dotad s nikim nisam podijelila.

Nikad ne bih rekla za sebe da sam ekshibicionist, ali nakon tog prvog puta kad sam se seksala ispred nekog sam si pomislila: 'O moj Bože, pa to je fenomenalno.'

Tad sam još uvijek studirala i zapala sam u neke financijske poteškoće. Rješenje je došlo samo od sebe.

- Ionako se seksamo cijelo vrijeme, pa kako bi bilo da streamamo svoj seks online? Što ako nađemo mjesto gdje bismo mogli biti plaćeni za seks? - zapitala se.

I tako smo počeli. Moj partner je muškarac, a mi smo zapravo, u ovom trenutku, i freelance porno zvijezde. Uz zajedničke nastupe izvodim seksualne performanse i sama, ali volim da je on u to vrijeme u sobi sa mnom. To što radim je za mene jako vizualno, a imati nekoga u sobi koga mogu vidjeti i gledati kako uživa u istim stvarima u kojima ja uživam je dodatni poticaj za to što radim. Također je dobro imati nekoga u koga nije uperena kamera, a tko će vas stalno držati napetima i punima energije.

Publiku koja plaća moje performanse ne mogu uvijek vidjeti. Ponekad je s druge strane samo tišina i nemate pojma što se tamo događa. Možete se samo nadati da gledatelj uživa u tome što radite jer ipak gledatelji plaćaju premiju mojih live nastupa po minuti. A ta tišina može biti jako uznemirujuća.

Foto: PornHub

Postoji oko 15 do 20 posto ljudi koji žele određenu stvar i zato sam se specijalizirala za igranje uloga. Većinom nailazim na ljude koji jednostavno žele da uživam, bez obzira što radila. A onda su tu i ljudi koji imaju različite zahtjeve.

- Hej, okreni se i učini to u drugom položaju, ali pokaži mi svoju stražnjicu - neki kažu.

Nikada ne znate jesu li u pitanju stvarne fantazije ili vas gledatelj samo pokušava natjerati da učinite nešto smiješno.

Najčudnija i najupečatljivija molba koju sam dobila je bila: 'Hoćete li prdnuti na čokoladnu tortu?' Nema šanse, pomislila sam si. Također, često imam zahtjeve vezane za pelene, a nisam posve sigurna što ljudi žele jer nikad nisam stavila pelenu. Nisam obožavatelj pelena.

U prosjeku nastupam uživo tri sata dnevno četiri dana u tjednu. Ono što je bitno u ovom poslu je da ljudima dajete svoju energiju. Ja volim imati puno energije u nastupima, a to je jako teško konstantno održavati. Ali, tu nastupa ljepota partnerove ljubavi i podrške koja me održava. S njim u sobi, ispred ili iza kamere, uvijek osjećam seksualnu energiju, pa čak i kad se ne osjećam jako seksi.

Moja obitelj zna čime se bavim. Rekla sam mami da se s tim bavim od prve godine studija. Imam svoju diplomu i ako se pojavi projekt u neuroznanosti na kojem bih voljela raditi - radit ću na njemu. Ali, dotad porno nastupi me zabavljaju, dobro s njima zarađujem i to je posao koji radim od doma.

Imam osjećaj da se moja mama osjećala malo bolje u vezi mojeg posla kad sam joj rekla da sam ekskluzivno s jednim muškarcem. A što se tiče samih tabua vezanih uz pornografija, mislim da to što radim s nekim koga volim je to utišalo strah kod moje mame da su žene u pornografiji samo seksualni objekti koji imaju seks s puno prljavih muškaraca, a da to rade jer im očajno treba novac.