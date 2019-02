Zabio si injekciju za ten pa mu se 'ponos' nije spustio 22 sata

Neidentificirani 41-godišnji muškarac iz Škotske zatražio je bolničko liječenje zbog erekcije koja je trajala 22 sata nakon što si je ubrizgao tvar koja potiče tamnjenje.

Radi se o Melanotanu koji je ilegalan u Velikoj Britaniji, a kupio ga je u trgovini za bodybuilding. Taj je proizvod popularno nazvan 'Barbie droga', jer navodno potiče i mršavljenje, ali i povećanje seksualne želje.

Ubrizgao je ilegalni preparat u trbuh. Sintetički hormon, poznat kao 'Barbie droga', potaknuo je prijapizam, što je medicinski izraz za neželjenu, produženu erekciju, koja obično traje od četiri do šest sati. Prijapizam je, podsjećamo, iskusio i stilist Neven Ciganović 2017. godine, nakon estetskog zahvata kojim su mu liječnici u Iranu ravnali nos. Također je trpio snažne bolove zbog iznenadne i dugotrajne erekcije koju nije izazvala seksualna požuda.

Pacijent iz Škotske je primao injekcije u bolni penis kako bi mu ublažili erekciju i jedva je izbjegao operaciju. No četiri tjedna kasnije, patio je od erektilne disfunkcije - trajne nuspojave u težim slučajevima prijapizma. Tim Sveučilišne bolnice Queen Elizabeth u Glasgowu, predvođen dr. Barendom Albertom Dreyerom, izvijestio je da nikada nisu vidjeli takav slučaj i da je to upozorenje za sumnjive proizvode za sunčanje na tržištu, piše Daily Mail.

Melanotan je sintetički hormon koji se koristi za tamnjenje jer povećava razinu melanina, prirodnog tamnog pigmenta u koži. Liječnici su otkrili da je čovjek nekoliko mjeseci kupovao otopinu Melanotana i da mu je ten dobro reagirao. Proizvodi kao što su Melanotan, steroidi i lijekovi za mršavljenje uobičajeni su među bodybuilderima, ali i sve više u općoj populaciji. No Melanotan nije legalan u Velikoj Britaniji, upravo iz razloga što nitko nije siguran u njegove opasnosti.

Nastradali muškarac iz Škotske rekao je da na pakiranju nisu bile naznačene moguće nuspojave te koliko je tvari bilo u svakoj injekciji. Prije ovog incidenta od 22 sata, od tog je proizvoda imao erekciju 'samo' dva sata. Ali ovaj put, nakon što je ubrizgao injekciju u trbuh, njegov penis je bio bolan i nije ga mogao koristiti. Stigao je u bolnicu nakon 22 sata, nakon što je pokušao ublažiti bol ledom kod kuće.

Testovi su potvrdili da je muškarac imao prijapizam niskog protoka, što je posljedica zarobljavanja krvi u dijelovima za erekciju. Može se pojaviti bez poznatog razloga kod muškaraca koji su inače zdravi, ali pogađa i muškarce s anemijom srpastih stanica.

Nakon što je dobivao injekcije svakih pet minuta kroz pola sata, erekcija se napokon počela povlačiti. Međunarodno društvo za seksualnu medicinu preporučuju zahvate kod prijapizma koji traju više od 72 sata i kod kojih liječenje ne pomaže. Muškarac je izbjegao kirurški zahvat kojim se preusmjeruje protok krvi i omogućuje cirkulaciju da se vrati u normalu.

- Iako je ovaj pacijent tvrdio da nije uzimao nikakve druge lijekove, to nije isključeno jer je bilo kasno za uspješan toksikološki pregled. Moguće je da je on zloupotrijebio i druge lijekove iz dućana za bodybuilding i to je možda doprinijelo njegovoj erektilnoj disfunkciji – stoji u izvješću.

Pacijent je nakon povratka kući imao oteklinu otprilike dva tjedna i nije imao erekcije. U posljednjem tjednu, međutim, počeo je imati spontane erekcije, no one su bile kratke i nisu bile za uporabu, navodi se u izvješću.

- Prijapizam je neuobičajena pojava u odjelu za hitne slučajeve i to je jedini takav slučaj na urologiji u Glasgowu koji sam do sada vidio – rekao je dr. Dreyer. Dodaje da je pacijent izjavio da nikad ne bi razmišljao o korištenju Melanotana da je znao da posljedica može biti prijapizam. Znanje može pomoći smanjiti zlouporabu. Ovaj pacijent će se ubuduće zasigurno držati ležaljki za sunčanje, zaključio je liječnik.

ŠTO JE MELANOTAN?

Melanotan je sintetički hormon koji se koristi za tamnjenje. Povećava razinu melanina, prirodnog tamnog pigmenta u koži.

Ovaj pigment se povećava kao odgovor tijela na sunce, a povećanje razine melanina rezultira tamnjenjem kože.

Nezakonito je prodavati injekcije kao što je Melanotan jer nije prošao test na sigurnost, kvalitetu i učinkovitost. Nitko ne zna koje su moguće nuspojave ili koliko ozbiljne mogu biti.

Agencija za kontrolu lijekova i zdravstvenih proizvoda u Velikoj Britaniji testira medicinske proizvode. Oni upozoravaju ljude da ne koriste Melanotan i ističu da se taj proizvod oglašava i prodaje ilegalno.

Lijek se prodaje online ili 'pod pultom' u teretanama i salonima za uljepšavanje, a budući da se lijek injektira, korisnici se izlažu i riziku od infekcija kao što su hepatitis ili HIV.

ŠTO JE PRIJAPIZAM?

Prijapizam je dugotrajna, bolna erekcija koja može trajno oštetiti penis ako se ne liječi brzo. Može uzrokovati i trajnu erektilnu disfunkciju.

Prijapizam se može pojaviti u svim dobnim skupinama, uključujući novorođenčad. Međutim, obično pogađa muškarce u dvije različite dobne skupine: u dobi između pet i deset godina, te 20 i 50 godina.

Stanje se razvija kada krv u penisu postane zarobljena i nema cirkulacije.

Postoje dvije vrste prijapizma: nizak protok i visoki protok.

Prijapizam niskog protoka: Krv je zarobljena u područjima za erekciju i izaziva bol. Često se javlja bez poznatog uzroka kod muškaraca koji su inače zdravi, ali također pogađa muškarce s oboljenjem anemijom, leukemijom ili malarijom.

Prijapizam visokog protoka: Posljedica je ozljede koja ometa cirkulaciju krvi u penisu. Rjeđi je i obično nije bolan, ali također može izazvati erektilnu disfunkciju.

Što je korisno činiti kod neželjene erekcije:

- Pokušati mokriti

- Okupati se ili otuširati toplom vodom

- Piti puno vode

- Ići u laganu šetnju

- Isprobati vježbe kao što su čučnjevi ili trčanje na mjestu

- Uzeti analgetik kao što je paracetamol

Što se ne smije činiti kod neželjene erekcije:

- Na penis nemojte nanositi led ili hladnu vodu - to može pogoršati situaciju

- Nemojte imati spolni odnos ili masturbirati - to neće otjerati erekciju

- Ne pijte alkohol

- Ne pušite

Cilj je zaustaviti neželjenu erekciju da biste sačuvali sposobnost erekcije u budućnosti. Ponekad je potreban i kirurški zahvat, zato se javite liječniku što prije ako erekcija ne prestaje, savjetuju stručnjaci britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) i američke Klinike Cleveland.