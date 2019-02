Doktore pomozite, zašto često 'tamo dolje' smrdim po ribi?

Kod dvadesetdvogodišnje žene se pojavio smrad 'tamo dolje' jer nije prala vaginu nakon nezaštićenog seksa. Žena, poznata samo kao Nu Nu, priznala je da redovito 'zaboravlja' oprati svoje intimno područje.

Nunu je posjetila sestru Sarah u emisiji Seks klinika (The Sex Clinic) na britanskoj televiziji E4 zato jer je bila zabrinuta da bi mogla imati bakterijsku vaginozu (BV) ili seksualno prenosivu infekciju zbog 'mirisa ribe' tamo dolje.

Pacijentica, koji živi u Surreyu u Velikoj Britaniji se odlučila na jednogodišnji celibat nakon što je 'shvatila' da su 'muškarci smeće' i da je njezina vagina 'dragocjena'. Celibat je ipak trajao kraće, samo šest mjeseci prije seksa s dva muškarca u samo 48 sati.

Odlučivši biti sigurna da je 'čista', Nu Nu je otišla kod Sarah kako bi se testirala na seksualno prenosive infekcije, ali je tada rekla da je već prije imala bakterijsku vaginozu, prenosi britanski Daily Mail.

Sarah joj je rekla da bakterijska vaginoza nije seksualno prenosiva infekcija već da ju može dobiti i ako ima spolne odnose bez kondoma, dodajući da je 'miris ribe' zajednički simptom tim bolestima.

Nu Nu, čiji je test na seksualno prenosive infekcije bio jasan, je priznala je ima lošu higijenu genitalija koja ju je već prije dovela do razvoja bakterijske vaginoze.

Mlada žena, koja prekointerneta ekstenzije za kosu, posjetila je kliniku zabrinuta da bi mogla imati seksualno prenosivu infekciju nakon dva nezaštićena spolna odnosa koja je imala otprilike prije mjesec dana.

Nadala se da će godinu dana provesti bez seksa nakon što joj je netko koga je smatrala srodnom dušom slomio srce. Unatoč njezinim najvećim naporima, njezina 'vagina više nije mogla podnijeti celibat'.

Foto: YouTube

Nu Nu, rođena u Nigeriji, tvrdi da je jedan od muškaraca s kojim je imala seksualni odnos 'stranac' koji ju je tijekom seksa prevario i skrivećki skinuo kondom. Također je mislila da je iscjedak koji je mirisao na ribu mogao biti posljedica bakterijske vaginoze, nakon što je u prošlosti imala slične simptome.

Sarah joj je objasnila simptome, počevši od neugodnog mirisa.

- Tako znam da ju imam, bakterijsku vaginozu, zbog ribljeg mirisa. A taj miris se isto pojavljuje kad zaboravim oprati vaginu - objasnila je Nu Nu.

- Kako možete zaboraviti oprati vaginu - pitala ju je Sarah.

Foto: Dreamstime

Na to Nu Nu nije imala nikakav odgovor osim 'da znam, to je strašno'. Ali dodala je da je sada rijetko zaboravlja oprati otkad je naučila da to potiče bakterijsku vaginozu.

Također tvrdi da mora mokriti nakon seksa kako bi izbjegla to stanje, a Sarah se s njom složila. Također je potaknula Nu Nu da opere vaginu ujutro i navečer.

- Potrebno je sapunom oprati vanjski dio intimnog područja, ali ne prečesto već treba biti umjereno. Jednom ili dva puta dnevno je dovoljno. Ali mnoge mlade žene rade grešku i peru unutarnji dio rodnice, koji se ne smije prati, jer se može poremetiti PH vrijednost te potencirati gljivična infekcija. Mnoge djevojke rade grešku da se peru 'iznutra' - objasnio je ginekolog prim. doc. dr. sc. Ivan Fistonić.

- U obrnutom slučaju, ako netko svakodnevno ne pere intimno poručje, dogodit će se ista stvar kao da ne pere pazuhe. Pojavit će se neugodan miris - dodao je.

Sestra Sarah je naglasila, međutim, da vaginu ne treba prati mirisnim šamponima ili agresivnim sapunima. Parfumirani sapuni mogu utjecati na osjetljive razine bakterija i pH vagine, što može dovesti do nadraženosti.

Korisnici Twittera bili su užasnuti, s gađenjem su komentirali ovu epizodu, a neki su jednostavno bili zaprepašteni kako žena može zaboraviti oprati vaginu. Nu Nu im nije ostala dužna, već je na Twitteru objavila niz svojih mišljenja vezanih za tu temu, uključujući i par videa.

FUCK EVERYONE ON HERE WHOS SAYING I (NUNU) DONT WASH MY VAG. I WAS REFFERING ABOUT AFTER SEX NOT IN GENERAL. I WONDER HOW MANY OF YOU MOTHER FUCKERS WASH AFTER SEX. YALL FALL ASLEEP