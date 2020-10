Ispri\u010dala im je za situaciju s tamponom, a lije\u010dnici su zaklju\u010dili kako je ve\u0107 upala u stanje toksi\u010dnog \u0161oka te da se taj dan nije pojavila u bolnici, sljede\u0107e se jutro zasigurno ne bi probudila. Naime, njeni organi su po\u010deli otkazivati.

- Bila sam izvan sebe od straha, plakala sam medicinskoj sestri pitaju\u0107i je ho\u0107u li ikad vi\u0161e vidjeti svog sina Archieja. Uvjeravala me je da \u0107u se izvu\u0107i - prisje\u0107a se.

Sljede\u0107a je \u010detiri dana provela ve\u0107inom spavaju\u0107i te bude\u0107i se i padaju\u0107i u nesvijest, dok su u njeno tijelo upumpavali velike koli\u010dine antibiotika kako bi se imunitet izborio s bakterijama koje su se ra\u0161irile posvuda.

Na sre\u0107u, nakon tjedan dana lije\u010denja, njeno se zdravstveno stanje popravilo te su je otpustili iz bolnice uz redovno pra\u0107enje i terapiju jo\u0161 10 dana.

Od tada Amy pati od neredovitih i obilnih menstruacija te su je lije\u010dnici upozorili kako bi mogla imati pote\u0161ko\u0107a s ponovnim za\u010de\u0107em.

- Ne mogu vjerovati da me tampon zamalo dokraj\u010dio. Molim vas, budite oprezni kad ih koristite. Ja znam da vi\u0161e nikad ne\u0107u - upozorila je.

To je vrlo rijedak, no potencijalno izuzetno opasan sindrom povezan s kori\u0161tenjem tampona, osobito kod \u017eena mla\u0111ih od 30 godina. Njegovi simptomi su nadutost, povra\u0107anje, vru\u0107ica, zujanje u u\u0161ima, dezorijentiranost, osip na ko\u017ei, nesvjestica...

Do njega dolazi jer su visoko upijaju\u0107i tamponi idealno tlo za razmno\u017eavanje bakterija koji preko vagine dolaze u krvotok. Smrtnost uslijed toksi\u010dnog \u0161oka je tri posto, a lije\u010dnici tvrde kako ni najbolje bilo tampone izbjegavati - jer je to strano tijelo koje se ume\u0107e u vaginu te u njoj zadr\u017eava ono \u0161to bi prirodno trebalo iza\u0107i van. Ako ga pak stavljate, potrudite se da to bude \u0161to rje\u0111e te da ga mijenjate svaka \u010detiri sata.

Zaboravila na tampon 5 dana: Skroz je pocrnio, umalo je umrla

Amy Williams (24), šokirala se kad je shvatila da je u njoj još uvijek tampon kojeg je stavila prije pet dana. Zbog toga je zaradila ozbiljnu sepsu te se borila za život, a nakon tjedan dana je puštena iz bolnice

<p>Amy Williams stara 24 godine iz Basildona u Essexu, hospitalizirana je sa sindromom toksičnog šoka te se u bolnici tjedan dana borila za život, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8826159/Mother-nearly-died-toxic-shock-syndrome-forgetting-tampon-FIVE-days.html">Daily Mail.</a></p><p>Naime, ta je majka jednog djeteta zaboravila izvaditi tampon te je on stajao u njoj punih pet dana, zbog čega se razvila sepsa te je završila na jakoj terapiji antibioticima, a na sreću njen je imunitet dobro reagirao na lijekove.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bolne menstruacije</strong></p><p>Amy, koja je zaposlena u gradskom vijeću, sada svojom pričom želi upozoriti druge žene da im se slučajno ne dogodi nešto slično.</p><p>- Tampone koristim već 10 godina i nikad prije nisam imala slične nezgode, no dokaz sam da se one ipak mogu dogoditi - rekla je.</p><p>Incident se zbio u lipnju 2019. godine, kad je Amy bila u izlasku s dečkom Samuelom Mullenom (30). Otišla je na WC promijeniti tampon, a priznaje kako su prije toga 'dosta popili'.</p><p>- Kako nisam mogla naći konac za izvlačenje, pretpostavila sam da sam ga već izvadila i samo sam gurnula novi - prisjeća se.</p><p>No, pet dana kasnije, osjetila je čudan miris 'dolje'. </p><h2>Bio je potpuno crn!</h2><p>- Miris je bio užasan i znala sam da nešto nije u redu. Otuširala sam se, no miris je bio postojan čak i nakon detaljnog pranja i sušenja. Legla sam na krevet i išla sam se 'pregledati'. Osjetila sam nešto pod prstima i noktima sam napipala tampon. Sledila sam se od otkrića - ispričala je, dodajući kako joj je trebalo dodatnih pola sata da izvadi tampon koji se u njoj okrenuo bočno, a sve to dok se previjala u bolovima.</p><p>- Mislila sam da ću se onesvijestiti. Kad je izašao, bio je potpuno crn. Bilo je odvratno, a mene su počeli oblijevati znoj i vrućina - kaže.</p><p>Nakon toga, počela je osjećati grčeve u donjem dijelu trbuha koji su se javljali na mahove. Dva dana kasnije, dok je bila na poslu, kolege su joj komentirale da je jako blijeda te izgleda 'kao smrt'.</p><p>Požurila je na hitnu te su tamo utvrdili da ima temperaturu od opasnih 40 Celzijusa. Odmah po dolasku počela je povraćati, a žurno je odvedena na intenzivni odjel gdje su joj izvadili krv i odmah dali antibiotike širokog spektra intravenozno.</p><p>Obavijestili su je kako razina upalnih pokazatelja u njenoj krvi CRP iznosi 264, dok je normalna razina tek 5. </p><h2>Skoro je umrla</h2><p>Ispričala im je za situaciju s tamponom, a liječnici su zaključili kako je već upala u stanje toksičnog šoka te da se taj dan nije pojavila u bolnici, sljedeće se jutro zasigurno ne bi probudila. Naime, njeni organi su počeli otkazivati.</p><p>- Bila sam izvan sebe od straha, plakala sam medicinskoj sestri pitajući je hoću li ikad više vidjeti svog sina Archieja. Uvjeravala me je da ću se izvući - prisjeća se.</p><p>Sljedeća je četiri dana provela većinom spavajući te budeći se i padajući u nesvijest, dok su u njeno tijelo upumpavali velike količine antibiotika kako bi se imunitet izborio s bakterijama koje su se raširile posvuda.</p><p>Na sreću, nakon tjedan dana liječenja, njeno se zdravstveno stanje popravilo te su je otpustili iz bolnice uz redovno praćenje i terapiju još 10 dana.</p><p>Od tada Amy pati od neredovitih i obilnih menstruacija te su je liječnici upozorili kako bi mogla imati poteškoća s ponovnim začećem.</p><p>- Ne mogu vjerovati da me tampon zamalo dokrajčio. Molim vas, budite oprezni kad ih koristite. Ja znam da više nikad neću - upozorila je.</p><h2>Sindrom toksičnog šoka</h2><p>To je vrlo rijedak, no potencijalno izuzetno opasan sindrom povezan s korištenjem tampona, osobito kod žena mlađih od 30 godina. Njegovi simptomi su nadutost, povraćanje, vrućica, zujanje u ušima, dezorijentiranost, osip na koži, nesvjestica...</p><p>Do njega dolazi jer su visoko upijajući tamponi idealno tlo za razmnožavanje bakterija koji preko vagine dolaze u krvotok. Smrtnost uslijed toksičnog šoka je tri posto, a liječnici tvrde kako ni najbolje bilo tampone izbjegavati - jer je to strano tijelo koje se umeće u vaginu te u njoj zadržava ono što bi prirodno trebalo izaći van. Ako ga pak stavljate, potrudite se da to bude što rjeđe te da ga mijenjate svaka četiri sata.</p>