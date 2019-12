Zaboravila obitelj: Govorili joj da je pod stresom zbog škole

Sjećanje tinejdžerice se izbrisalo preko noći nakon što su joj simptomi upale mozga pogrešno dijagnosticirani kao stres od škole.

Rafaela Domingos (17) iz Kenta u Velikoj Britaniji počela se čudno ponašati, to jest počela je mjesečariti i gledati u jednu točku. Liječnici su tvrdili kako ima napadaje odsutnosti zbog stresa. Međutim, ubrzo joj je dijagnosticiran encefalitis ili upala mozga.

Danas joj je dobro, ali da bi ju izliječili, liječnici su ju stavili u induciranu komu kako bi joj spasili život. Kući je puštena nakon 10 tjedana u bolnici.

Iako joj se vratilo pamćenje, još se ne može sjetiti dva mjeseca prije i poslije dijagnoze.

- To je bila noćna mora svakog roditelja, uopće se nije sjećala ni mene, ni tate ni sebe. Bojala sam se kao nikad u životu, bilo je kao da smo izgubili svoju kćer. Gledala me sa strahom u očima. Kada vas vlastito dijete gleda s takvim užasom u očima, to mi je slomilo srce. Kako joj se stanje pogoršavalo, gubila je sve više sjećanja pa je čak pokušala i pobjeći od kuće. Bila je toliko prestrašena da je htjela pobjeći i iz bolnice zato jer nas nije poznavala. Još ne vjerujem da su na početku govorili kako se radi samo o stresu - ispričala je Rafaelina majka Florbela Domingos za Daily Mail.

