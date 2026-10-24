Zaboravite skupu superhranu! Ove namirnice su najbolji izbor

Teško je odoljeti egzotičnim namirnicama o čijim se prednostima sve više govori posljednjih godina, no pravi nutritivni izvori su bliže nego što mislite. Vaša lokalna tržnica ove je jeseni prepuna povrća pored kojeg većina prolazi, a to je ozbiljno propuštena prilika
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Ove lako dostupne i zdrave sezonske namirnice ne smijete preskočiti.
| Foto: Slavko Midžor/Pixsell
Ove lako dostupne i zdrave sezonske namirnice ne smijete preskočiti. |
Foto: Slavko Midžor/Pixsell
Ove lako dostupne i zdrave sezonske namirnice ne smijete preskočiti.
| Foto: Slavko Midžor/Pixsell
Repa: Ovo staromodno korjenasto povrće pruža zadovoljavajuću kombinaciju paprene oštrine i blage slatkoće. Uvijek birajte one koji su iznenađujuće teške za svoju veličinu - ta gustoća znak je hrskavosti i sočnosti. Naribana sirova i umiješan u malo kiselog vrhnja ili jogurta, predstavlja prekrasan osvježavajući prilog uz teža jesenska jela. Ima visok udio vlakana i vitamina C, snižava tlak i poboljšava cirkulaciju.
| Foto: DREAMSTIME
Blitva: Vrućina je neprijatelj blitve - visoke temperature uzrokuju da postane neugodno gorka i bez sjaja. U hladnijim mjesecima ona zaista blista. Njene žive boje čine je jednim od najupečatljivijih povrća u svakoj kuhinji, a gotovo svaki njen dio je upotrebljiv. Prekrasno se slaže s češnjakom i vrhnjem, a izvrsno funkcionira i kao slani nadjev za pitu. Bogata je antioksidansima, pomaže protiv anemije i stabilizira šećer u krvi.
| Foto: DREAMSTIME
Čičoka (jeruzalemska artičoka): Dolaze do izražaja kada temperature padnu - i za to postoji dobar razlog. Hladno vrijeme ih zapravo transformira, poboljšavajući im okus i nutritivnu vrijednost te ih čini primjetno slađima. Izmiksane u juhu stvaraju nevjerojatno svilenkastu teksturu, dok tanko narezane i pečene postaju zadovoljavajuća zdrava grickalica. Posebno se preporučuju za zdravlje probavnog sustava i ravnotežu šećera u krvi.
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Frisée (kovrčava endivija): Svoj najkompleksniji, najzanimljiviji okus također razvija po hladnom vremenu - upravo zato ga gurmani toliko cijene u jesen i zimu. Ovo je povrće koje voli bogate, voćne preljeve, poput dresinga od naranče ili kombinacije meda i senfa, koji lijepo uravnotežuju njegovu prirodnu gorčinu. Izuzetno je bogat vitaminima A, C, K i B9 (folna kiselina) te mineralima poput kalija, kalcija i mangana.
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Prokulice: Ako vam nisu prvi izbor, zaslužuju ozbiljnu drugu priliku. Pečene u pećnici s malo maslinovog ulja, otkrivaju potpuno drugu stranu sebe - gorčina nestaje, vanjski listovi postaju hrskavi, a sredina mekana i kremasta. Izvrstan su prilog uz pečeno meso, ali dobro se snalaze i kao lagana samostalna večera s dobrim umakom ili preljevom. Bogate su antioksidansima, vitaminom C i K, kao i vlaknima.
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Cikla: Puno je više od onoga što dobijete u staklenci ukiseljenih kriški. Prilikom kupovine tražite grozdove koji još uvijek imaju lišće - to je najjasniji znak svježine. I nemojte ga bacati. Lagano pirjano ili umiješano u salatu, ima okus poput blitve ili špinata, a hranjivije je nego sam korijen. Dobar je za regulaciju tlaka zbog nitrata i kalija koji sadrži, a ima i visok udio željeza i vitamina C.
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Rikola: Za sve koji vole papreno, blago ljuto zelje, ovo je jedan od najuzbudljivijih izbora sezone. Uspijeva u hladnijim uvjetima, a glavna berba pada u proljeće i jesen - a u stakleniku traje cijelu zimu. Fantastično je začinjeno jednostavno limunom i maslinovim uljem, ali posipano po toplom jelu od tjestenine, dobiva potpuno novi život. Prirodni je afrodizijak, bogata vitaminom K i kalcijem, a ima više nitrata čak i od cikle, pa je dobra za snižavanje tlaka.
| Foto: dreamstime/ilustracija
Komorač: Nježna aroma anisa svježeg komorača otvara novu dimenziju u salatama i juhama. Tanko nariban i začinjen limunovim sokom i maslinovim uljem, predivno je svjež i blistav dok pečen, gubi tu intenzivnu biljnu notu i razvija iznenađujuće sladak, blagi karakter. Smanjuje nadutost, bogat je kalijem i vitaminom C.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Celer: Ispod svoje grube, kvrgave vanjštine, celer skriva nevjerojatno bogatu, aromatičnu unutrašnjost koja u potpunosti oživljava kuhanjem. Ljudi ga ili vole ili mrze - ali jedno je sigurno: izvrsna je baza za obilne zimske krem juhe, a narezan na kriške i pečen, ozbiljno je podcijenjen prilog. Sastoji se od čak 95% vode, a zbog visokog udjela vlakana, tijelo potroši gotovo jednako kalorija da ga probavi koliko celer unese, što ga čini idealnim za mršavljenje. Također ima protuupalno djelovanje.
| Foto: 24sata
Pastrnjak: Na prvi pogled izgleda kao blijeda mrkva, ali okus je daleko složeniji i pikantniji. Prilikom kupnje odaberite tanje, manje korijenje jer preveliki obično razvijaju drvenastu, vlaknastu jezgru. Svaku krem juhu pretvorit će u nešto posebno, a kad se peče u pećnici, njegovi prirodni šećeri se karameliziraju, stvarajući dubinu okusa. Bogat je vlaknima, pomaže imunitetu te regulira tlak i rad srca.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA