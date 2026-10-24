Zaboravite skupu superhranu! Ove namirnice su najbolji izbor

Cikla: Puno je više od onoga što dobijete u staklenci ukiseljenih kriški. Prilikom kupovine tražite grozdove koji još uvijek imaju lišće - to je najjasniji znak svježine. I nemojte ga bacati. Lagano pirjano ili umiješano u salatu, ima okus poput blitve ili špinata, a hranjivije je nego sam korijen. Dobar je za regulaciju tlaka zbog nitrata i kalija koji sadrži, a ima i visok udio željeza i vitamina C. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA