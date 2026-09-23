Zaboravljene metode liječenja: Menstrualna krv koristila se za padavicu, dječji urin za rane...

Narodna medicina i liječenje mijenjalo se tijekom stoljeća pod utjecajem vjerovanja, kulturnog okruženja te društvenih i ekonomskih prilika. U prošlosti kada je bilo jako malo školovanih liječnika, ljudi su se oslanjali na narodnu medicinu. Pritom se uzroke bolesti nije povezivalo samo sa stvarnim uzročnicima, već i s urocima, kletvama i mističnim silama, što je dovelo do oblikovanja specifičnih obrednih praksi karakterističnih za pojedine kulture. O različitim vjerovanjima i stavovima prema bolesti i zdravlju upoznat će nas dr.sc. Aida Brenko, etnologinja i muzejska savjetnica u mirovini.

Aida Brenko je diplomirala etnologiju i polonistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je magistrirala i doktorirala. Gotovo je cijeli radni vijek radila u Etnografskom muzeju. Područja njezina interesa su antropologija tekstila i mode, simbolika boja, povijest muzeja te antropologija medicine. Autorica je brojnih stručnih i znanstvenih radova kao i izložbi za koje je dobila nagrade i priznanja struke.

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Nekada su liječničku ulogu imali vračevi, čarobnjaci, šamani. Kako su se u narodnoj medicini isprepletali magijski, vjerski i racionalni postupci?

U narodnoj medicini, uloga iscjelitelja kao što su vračevi, čarobnjaci, šamani, kao i onih koji se nazivaju biljari i biljarice, vidari i vidarice, babe, babice, krsnici i dr. bila je duboko ukorijenjena u vjerovanju da su bolest i zdravlje povezani s višim silama. Zdravlje se u narodnoj medicini shvaćalo kao ravnoteža složenog sustava odnosa, pa je liječenje često značilo uspostavljanje izgubljene fizičke i psihičke ravnoteže. Zato se pri pojavi pojedinih simptoma odmah pristupalo „kombiniranoj terapiji“: pio se čaj za ublažavanje tegoba, zavjetovalo se svecu zaštitniku za određene bolesti i tražila pomoć onoga tko zna „skidati uroke“. Magijski, vjerski i racionalni postupci nisu se promatrali kao odvojene metode, već su se ispreplitali u jedinstven sustav liječenja koji je istovremeno djelovao na tijelo, um i duh bolesnika.

Iscjelitelji su koristili tajanstvene riječi, formule i bajanja kako bi „otjerali“ bolest ili poništili djelovanje uroka. Bolesnicima su se davali predmeti za zaštitu koji su trebali odbiti zle sile. Primjenjivalo se načelo „slično se liječi sličnim“ ili prenošenja bolesti na predmete, životinje ili drveće (npr. zakapanjem odjeće bolesnika).

Vjera, pak, povezuje zdravlje s voljom bogova, predaka ili duhova. Zato su iscjelitelji i obitelj bolesnika prinosili žrtve (hranu, životinje) i upućivali molitve. Kroz post, obredno pranje vodom ili kađenje svetim biljem (poput kadulje), bolesnik se čistio od grijeha i duhovne nečistoće koji su smatrani uzrokom bolesti. Šamani su, primjerice, ritualno putovali u svijet duhova i pregovarali povratak otete duše bolesnika.

No, unatoč mističnom objašnjenju bolesti, ti su iscjelitelji posjedovali i vrlo praktična znanja o anatomiji, botanici i prirodnim procesima koja su se prenosila naraštajima.

Sinteza tih postupaka u praksi bi izgledala tako da narodni liječnik ili liječnica primjerice skuhaju čaj (racionalni postupak) od bilja koje je ubrano u točno određeno doba noći uz posebne astrološke uvjete (magijski postupak) te bi nad njim izgovarali molitve bogovima za ozdravljenje ili tražili blagoslov svećenika kako bi se potencirala djelotvornost pripravka (vjerski postupak). Takav pristup bio je uspješan jer je, osim stvarnoga fizičkog učinka aktivirao i placebo efekt, dajući bolesniku osjećaj sigurnosti i smisla u borbi protiv bolesti.

Kakav je bio društveni položaj pojedinaca koji su se bavili narodnom medicinom?

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U hrvatskim dinarskim krajevima u prošlosti je na više mjesta zabilježena izreka da „koji čovjek od 30 godina ne zna sebe liječiti, nije dostojan da živi“. No, kao i u ostalim znanjima tako je i u liječenju bolesti bilo pojedinaca koji su se isticali darovitošću, sklonošću liječenju te željom za pomaganjem stečenim i naslijeđenim znanjem.

Čitajući Liječničke vjesnike s početka 20. stoljeća često nailazimo na izjave liječnika koji se žale kako je u nekim mjestima gotovo nemoguće ostvariti liječničku praksu. To se najčešće odnosilo na područja gdje su generacijama postojali vješti barbiri (osobe koje su se bavile puštanjem krvi), biljari ili ramnači (ravnači i namještači kostiju). Oni su svojim radom i vještinom upravo stvarali i poticali kod ljudi potrebu da im se obraćaju i onda kada im nisu mogli pružiti zadovoljavajuću pomoć. Učenje tih tehnika u prijašnjim se vremenima prenosilo iz generacije na generaciju. Magične formule učile su se napamet i predavale neposredno prije smrti svom nasljedniku ili nasljednici.

Skupljanje bilja i stjecanje znanja o njegovoj ljekovitosti, načinima pripreme i liječenju bio je dugotrajan proces. Godine prakse i rada uz iskusnu osobu, najviše iz obitelji, urodile bi ovladavanjem vještine i izgrađivanjem vlastitog repertoara, a upravo to je neposredna okolina i očekivala od njih. Na taj su način neke obitelji generacijama obavljale posao liječnika i bile potpuno lokalno integrirane.

Navedite nam neke od lijekova korištenih u narodnoj medicini koje se više ne koriste.

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Uz lijekove biljnog, životinjskog i mineralnog podrijetla u narodnoj su medicini korišteni i lijekovi ljudskog podrijetla. U literaturi je zapisano kako svaki čovjek uza se uvijek ima nekoliko lijekova. Majčino mlijeko, menstrualna krv, „smola“ iz uha (cerumen), mokraća, izmet, znoj i slina služili su u prošlosti za liječenje mnogih bolesti. Znoj ispod pazuha nekoć se smatrao najpristupačnijim sredstvom za vraćanje k svijesti, a vlastiti je urin (ili urin malog djeteta) bio cijenjeno sredstvo za liječenje posjekotina, kožnih bolesti i teško zacjeljivih rana. I danas se ponegdje očne bolesti liječe uštrcavanjem majčina mlijeka ili mazanjem cerumenom, kojim se osim toga liječi i herpes na usnici. Menstrualna krv koristila se u liječenju padavice, a bila je sastavni dio ljubavnih magijskih pripravaka. Urinoterapija kao alternativan oblik koristi se u liječenju niza bolesti, ali i u kozmetici.

Žene koje su se bavile narodnom medicinom i čarobnjaštvom često su završavale na lomači, ali su neke u svojim sredinama bile cijenjene i priznate. Možete li nam objasniti odnos društva prema njima.

Do masovnih progona i spaljivanja vještica na lomači dolazi u kasnom srednjem vijeku i ranoj moderni (od 15. do 18. stoljeća), kada se odnos društva prema ženama koje su se bavile medicinskom praksom radikalno mijenja zbog nekoliko čimbenika. U ranijem razdoblju progona vještica, do 15. stoljeća najčešće su optužbe bile vračanje koje može, ali i ne mora nanositi štetu, u njima se ne spominje vrag niti izdaja vjere. Tako je, na primjer, 1362. godine neka Dragica optužena da je vračanjem ogadila muža i ženu, a Jela Rogatica 1475. izjavljuje kako je kupala i polijevala zlim korijenom (korijen biljke oman) ženu svog rođaka „zato da je njezin muž ne tuče nego da je voli“.

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U folklornim zapisima iz 19. i 20. stoljeća navodi se katkada da je neka osoba svoje umijeće naučila od vila, dok su coprnjice, s vražje strane. Dalmatinski su statuti s početka 13. stoljeća vračeve nazivali herbarii što je ranije imalo značenje biljara, a kasnije čarobnjaka. Naziv herbaria za čarobnjaštvo svjedoči o tome da se tadašnja predodžba o čarobnjaštvu temeljila na vjerovanju u tajanstvenu moć ljudi koji se bave liječenjem biljem. Razvitkom medicine njihova se djelatnost sve više počela povezivati s čarobnjaštvom. Dva su stoljeća bila potrebna da riječ vrač ili herbarius izgubi značenje ‘liječnik’ i dobije značenje ‘čarobnjak’.

Vračarski se rad potkraj 14. stoljeća počeo smatrati ženskim poslom, koji se pretežno zasnivao na čaranju odnosno magiji. Kako je jedno čarobnjaštvo uvijek povezano s drugim, granice između magijskog liječenja, koje se shvaćalo kao božansko ili vilinsko, s jedne strane, i onoga koje je štetno i uz pomoć vraga, bile su lako pomične. Prema narodnom shvaćanju, činjenje štete i umijeće liječenja vrlo su srodni. Ljudi su sve svoje nevolje, bolesti, smrt bližnjih, pomor stoke, sušu, nevrijeme i bilo što drugo pripisivali osobama za koje su vjerovali da imaju nadnaravne moći. Rizik posla za sve vračeve bile su optužbe za čarobnjaštvo prema načelu „onaj tko zna liječiti može i škoditi“, kako je to rekla svjedokinja na jednom suđenju u Modeni 1499. godine. Time je tradicija narodnog liječenja proglašena herezom. S razvojem skolastike i izumom tiska nakon 1450., Europu je preplavila prava bujica literature o vješticama koja je upućivala narod, kakva sve zla one čine, kako se mogu prepoznati, otkriti i uhvatiti i zaštititi od njihovih zlodjela. Vjerojatno je obrazac starice koja svoje nadnaravne moći koristi da bi naškodila ljudima, pučko vjerovanje koje potječe još iz starog vijeka. Tek je teološki stvoren obrazac vještice omogućio da se seoske vračare optuže kao zle čarobnice sa svim stereotipnim atributima (obožavateljice vraga, pripadnice organizirane sekte koje sklapaju ugovor s vragom, na tajnim sastancima održavaju orgije i rade štetu ljudima oko sebe i sl.).

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Osim toga, žene koje su posjedovale znanje o medicini, kontracepciji, porodima imale su određenu autonomiju i uživale društveni ugled. U patrijarhalnim društvima u kojima su dominirali muškarci (osobito kroz novonastalu akademsku medicinu koja je željela uspostaviti monopol na liječenje), takva je ženska moć viđena kao prijetnja društvenom poretku. Razdoblja vjerskih ratova, gladi, kuge i klimatskih promjena u tom periodu također su utjecala na stvaranje kolektivne paranoje. Društvo je trebalo krivca za nedaće koje su ih zadesile, a marginalizirane žene (starije, siromašne, udovice, ali i one previše neovisne po ondašnjim mjerilima) bile su idealna meta. Može se zaključiti da je odnos društva prema takvim ženama bio utilitaran. Dok je zajednica imala koristi od njihova znanja, one su uživale status cijenjenih članica društva. Međutim, kada bi nastupila kriza, ili kada bi se umiješale institucionalne vlasti (Crkva i država), tanke i fluidne granice između „iscjeliteljice“ i „vještice“ brzo bi se ukinule, najčešće s tragičnim posljedicama za žene.