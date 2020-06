Začarani krug vaganja, kalorija i truda: 6 stvarnih krivaca zbog kojih ne uspijevate smršavjeti

Ponekad nam se čini da smo u začaranom krugu uskraćivanja hrane, razmišljanja o dijetama i osjećaja odricanja bez rezultata. Znanstvenici navode što nas sabotira u mršavljenju te kako spriječiti da se to dogodi

<p>Zašto je tako teško smršavjeti? A ako pak uspijemo smršaviti, zašto je novu težinu tako teško održati? To je pitanje koje su si mnogi, ako ne i većina, postavili, vjerojatno u mnogim prilikama. Osim očiglednog - hrana je ukusna, tjelovježba je naporna, a vremena malo. No, postoje i drugi faktori u mršavljenju, a stručnjaci za <a href="https://www.cnet.com/health/why-its-so-difficult-to-lose-weight-the-hard-truths/">CNet</a> navode šest najčešćih krivaca koji ga sabotiraju.</p><p>Pogledajte video o uspješnoj priči o mršavljenju:</p><h2>1. Imate kratkoročan pristup</h2><p>Zadali ste si novi režim prehrane i životnog stila na primjerice mjesec dana te očekujete čudo - manjak na vagi i jednostavan početak vašeg novog mršavijeg života. Bez dugoročnog pristupa mršavljenju, na kraju ćete izgubiti 10 ili više kilograma u dva tjedna, a potom kilažu vratiti natrag proklinjući svoj metabolizam i mireći se s činjenicom da ste stvoreni 'biti deblji'. Ovo je sve uobičajeno kad se ljudi upuštaju u stroge dijete koje obećavaju brzo mršavljenje. U stvarnosti, jedino što djeluje je dugoročno uravnotežena prehrana koja uključuje sve skupine hrane, pa čak i neke poslastice.</p><p>Nema brzinskih dijeta, čudotvornih lijekova ili pilula kad je u pitanju dugoročna i stabilna promjena težine, već samo posvećenost planu koji podržava dugoročne zdrave navike.</p><p>Opća preporuka za mršavljenje je stopa od jedan do dva kilograma tjedno, premda bi početni gubitak kilograma mogao biti veći ako krećete sa značajnim viškom. Studije su pokazale da je ovo učinkovit način gubitka kilograma bez gubitka previše vode ili mišića, kao i izbjegavanja vraćanja težine.</p><h2>2. Razmišljate na način 'sve ili ništa'</h2><p>Mnogi ljudi koji se bore s kratkoročnim stavom također se bore s načinom razmišljanja koji je sve ili ništa. To najčešće podrazumijeva gladovanje, koje je dugoročno neodrživo, stvara frustracije i na loš način uskraćuje organizam nutrijenata te usporava metabolizam. Tada dolazi do osjećaja neuspjeha, traženje utjehe u hrani i prekida dijete, zatim ponovne frustracije.</p><p>Zbog toga je ključno ne imati osjećaj da si uskraćujete sve, a i kad ponekad pokleknete, ne smatrati da ste sve unaprijed upropastili.</p><h2>3. Nedostaje vam sustav podrške</h2><p>Prijatelji, članovi obitelji i kolege s treninga važni su za uspješno mršavljenje. Važno je da kraj sebe nemate nekog tko vam u trenucima kad je teško govori da se 'bez veze mučite' i slične stvari, već nekog tko će vas poticati na zdrave promjene poput vježbanja, ili još bolje - u tome vas se pridružiti.</p><p>Podrška se danas može naći i na brojnim internetskim forumima i grupama za mršavljenje, no ključno je da članovima obitelji date do znanja kako njihove sabotaže i nutkanja s desertima loše djeluju na vas, jer su oni ti koji će biti zabrinuti zbog vaših zdravstvenih problema ako nastavite kao dosad.</p><h2>4. Mislite da je vježbanje presudno</h2><p>Vježbanje je doista dobra stvar i za vaše tijelo općenito, kao i za mršavljenje. No, za sam gubitak kilograma, promjena prehrambenih navika je mnogo važnija, ističu stručnjaci objašnjavajući kako je teško smršaviti samo s vježbanjem. Mnogi ljudi precjenjuju broj kalorija koje mogu sagorjeti treningom te su skloni unositi kalorična jela i pića razmišljajući da će to riješiti već 15 minuta treninga.</p><p>Osim toga, fokusiranje na samo vježbanje može dovesti do destruktivnog ciklusa vježbanja, kako biste sagorjeli kalorije za koje smatrate da niste trebali jesti. Ili se možda ipak osjećate kao da trebate zaraditi svoje kalorije vježbanjem. Bilo kako bilo, takav pristup može dovesti do napete veze s hranom i vježbanjem, kao i do zastoja u mršavljenju.</p><h2>5. Vaše životne navike, san i stres rade protiv vas.</h2><p>Probudite se motivirani i spremni iskoristiti dan. Imate planove za interval nakon posla i vaša zdrava, pripremljena večera čeka vas u hladnjaku. Nakon nekoliko sati posla, umorni ste i osjećate posljedice manjka sna. Posežete za popodnevnom kavom. Kad posao završi, previše ste iscrpljeni za vježbanje, a zbog stresa koji osjećate vam se ne da ništa nego izležavati pred televizorom - poznata je to priča većine ljudi koji su zbog kaotičnog životnog stila pokleknuli pred mršavljenjem. </p><p>Istina je da su prehrana i vježbanje samo dvije komponente zdravog života koje mogu dovesti do gubitka kilograma, no druge dvije jednako važne su - spavanje i upravljanje stresom.</p><h2>6. Koristite suplemente umjesto da jedete zdravu prehranu</h2><p>Dodaci u vašem ormariću za lijekove neće odraditi posao umjesto vas. Iako bi vam neki dodaci mogli pomoći pri postizanju ciljeva za mršavljenje, morate raditi kako bi dodaci djelovali.</p><p>Na primjer, uključivanje dnevnog proteinskog shakea ujutro može vam pomoći da se osjećate punije tokom dana, što može pomoći u održavanju žudnje. Povećani unos proteina može vam također pomoći u izgradnji mišića što pomaže u rekompoziciji tijela.</p><p>Neki dodaci za mršavljenje imaju dokaze koji ih podupiru, ali ni jedan gubitak kilograma se nikad dugoročno ne temelji na njima.</p>