Začepljene krvne žile znaju biti kobne - pregledajte ih čak 50 posto jeftinije uz 24 Oranž

Unutar ljudskoga tijela nalazi se krvožilni sustav koji je zamršena mreža krvnih žila, kapilara, vena i arterija. Spomenute žile prenose kisik kroz tijelo pomažući mu tako u održavanju tjelesnih funkcija, a sve dok su te krvne žile čiste i otvorene, krv može slobodno teći. No ponekad se unutar njih nakupe malene blokade koje nazivamo plakovima, oni smanjuju protok krvi, a ponekad ga u potpunosti blokiraju.

Kao glavni uzrok začepljenih žila najčešće se navodi konzumacija procesuirane hrane i zasićenih masti, toksina i raznih kemikalija, a kako plak u žilama raste tako se javljaju i razni medicinski problemi kao što je smanjen protok krvi kroz žile, smanjen dotok krvi u ekstremitete, angina, bolesti srca te srčani i moždani udar.

Ateroskleroza je općeniti pojam za više bolesti u kojima stijenka arterije postaje tanja i manje elastična.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Ona se može pojaviti u bilo kojoj arteriji - ali ne i u venama, žilama koje dovode krv natrag u srce. Kardiolog Curtis M. Rimmerman objašnjava da su arterije žile u kojima dolazi do protoka visokog pritiska.

Upravo on utječe na unutarnju oblogu žila te omogućava lakše skupljanje kolesterola. No kada dolazi do operacije aortokoronarnog premoštenja poznatijeg kao srčana obilaznica ili bypass, liječnici mogu koristiti venu s jednog dijela tijela i prenijeti je kod srca gdje će ona predstavljati "novu arteriju". Jedino u tom slučaju može doći do ateroskleroze vene.