Zagreb Auto Show trajao je četiri dana i bio je prva takva velika manifestacija nakon Domovinskog rata. Na njemu su prikazani najnoviji trendovi u automobilskoj industriji tog vremena
Zagreb je 1996. godine ušao u elitnu obitelj salona automobila
Zagreb Auto Show 1996. održan je na Zagrebačkom velesajmu nakon što je upravo te godine Zagreb postao postao članom elitne svjetske obitelji salona automobila OICA. Odluka o tome potaknula je organizatore da organiziraju četverodnevni sajam koji je privukao značajan broj posjetitelja.
