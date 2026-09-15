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U NEDJELJU

Zagreb rola! Zgrabite bicikle i role te se pridružite rekreaciji u centru grada

Piše Goran Ivanović,
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Zagreb rola! Zgrabite bicikle i role te se pridružite rekreaciji u centru grada
Foto: DREAMSTIME
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Zagreb se i ove godine uključuje u Europski tjedan mobilnosti uz niz aktivnosti za građane i posjetitelje. Među njima je i rolanje gradskim ulicama, a završnica donosi još jedno posebno iznenađenje u središtu grada

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Turistička zajednica grada Zagreba (TZGZ) uključila se kao partner u ovogodišnji Europski tjedan mobilnosti, koji promiče održive načine kretanja i kvalitetnije korištenje gradskog prostora. TZGZ će svojim komunikacijskim kanalima dodatno pridonijeti vidljivosti programa, a za nedjelju, 20. rujna pripremila je i događanje „Zagreb rola!“, namijenjeno Zagrepčanima i posjetiteljima grada.

Foto: PROMO

- Održivi razvoj destinacije podrazumijeva ravnotežu između kvalitete života građana i kvalitetnog iskustva naših posjetitelja, a mobilnost je važan dio te cjeline. Upravo zato smo za Europski tjedan mobilnosti izradili vizualni identitet i pripremili promotivnu kampanju namijenjenu domaćoj i međunarodnoj publici, dok kroz Zagreb rola! dajemo svoj doprinos programu i dodatnoj vidljivosti njegovih poruka među građanima i posjetiteljima, izjavila je Martina Bienenfeld, direktorica TZGZ-a.

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Koliko je mobilnost važna za doživljaj destinacije pokazuju i istraživanja prema kojima turisti tijekom jednog dana u gradu mogu propješačiti između 10 i čak 35 kilometara.

Foto: PROMO

Način na koji se krećemo, stoga, nije samo pitanje dolaska od jedne do druge točke, već važan dio našeg doživljaja grada – kako ga upoznajemo, otkrivamo i, u konačnici, pamtimo, nastavlja.

Foto: PROMO

Kao dio središnjeg događanja Europskog tjedna mobilnosti na Cvjetnom trgu, start „Zagreb rola!“ predviđen je u 16:00 sati kod murala Mačaka u Preradovićevoj ulici. Odatle će sudionici krenuti Zelenim valom, od Hebrangove do Klaićeve, nastaviti ul. Republike Austrije i Gjure Deželića te Gundulićevom i Varšavskom ulicom doći do cilja na Cvjetnom trgu. Događanje je namijenjeno svim zainteresiranim građanima i posjetiteljima koji se žele pridružiti zajedničkom rolanju gradskim središtem.

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Središnji program Europskog tjedna mobilnosti na Cvjetnom trgu u nedjelju, 20. rujna, od 15:00 sati donosi niz aktivnosti za različite generacije. Nakon „Zagreb rola!“, u 16:30 sati slijedi Mala Biciklijada, u 17:00 sati Žbica, dok od 18:00 sati slijede koncerti Luzera i Z++. Europski tjedan mobilnosti završava u utorak, 22. rujna,

Foto: PROMO

Danom bez automobila, kada će od 8:00 do 20:00 sati promet za motorna vozila u užem središtu grada biti zatvoren, uz besplatan javni prijevoz i korištenje sustava Bajs. Sve informacije i detaljan program Europskog tjedna mobilnosti dostupni su na službenoj stranici. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, program u nedjelju se neće održati.

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