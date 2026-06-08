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Đuro nestao bez traga! Zagreb tražio odbjeglog medvjeda

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Đuro nestao bez traga! Zagreb tražio odbjeglog medvjeda
Foto: Arhiva Večernjeg lista

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN U Zagrebu su zabilježeni slučajevi medvjeda u gradu, od dresiranih životinja do bjegunca iz veleposlanstva. Medvjed Đuro je 1998. pobjegao i tražila ga je stručna ekipa

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Sedamdesetih godina fotograf i kroničar Zagreba Željko Krčadinac revno je bilježio vizure i događanja u gradu, pa je, tako, 1970. godine fotoaparatom 'ulovio' medvjeda kojeg su tadašnji vlasnici vodili po zagrebačkim ulicama i naseljima koji se otrgnuo iz vlasnikove ruke i popeo se na stup.

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