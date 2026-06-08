DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN U Zagrebu su zabilježeni slučajevi medvjeda u gradu, od dresiranih životinja do bjegunca iz veleposlanstva. Medvjed Đuro je 1998. pobjegao i tražila ga je stručna ekipa
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Đuro nestao bez traga! Zagreb tražio odbjeglog medvjeda
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Sedamdesetih godina fotograf i kroničar Zagreba Željko Krčadinac revno je bilježio vizure i događanja u gradu, pa je, tako, 1970. godine fotoaparatom 'ulovio' medvjeda kojeg su tadašnji vlasnici vodili po zagrebačkim ulicama i naseljima koji se otrgnuo iz vlasnikove ruke i popeo se na stup.
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