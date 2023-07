Zagrepčanka uvijek elegantna

Stranci, što posjećuju Zagreb, izdali su u bezbroj navrata Zagrepčanki svjedodžbu, da je lijepa, elegantna, otmjena i Ijubezna. I zaista, rijetko ima i većih gradova, gdje bi bilo na okupu toliko ljepotica kao u Zagrebu. To se naročito opaža na šetnjama po Zrinjevcu, na corsu u Ilici ili na raznim priredbama, kao što su one u kazalištu, na velikim koncertima te na plesovima. Već se opaža i na našim kevicama, kad izlaze iz škole,da su to sve buduće ljepotice u novoj generaciji. A da Zagrepčanka kroči uporedo s modom i to opažaju stranci, pa to usvojim člancima o boravku u Zagrebu, ne puštaju s vida. Zagrebački krojački i krznarski obrt dokazao se svojim nadasve uspjelim kreacijama na mnogim revijama, pa je u svakom pogledu dorastao svakoj inozemnoj konkurenciji.