Zagrlite najboljeg prijatelja, brata ili oca i uljepšajte im dan

Foto: DREAMSTIME

Na ovaj dan djevojke mogu slobodno zagrliti kojega god muškarca žele i tako mu dati do znanja da im je stalo do njih. To ne mora biti samo njihov dečko ili netko u koga su zaljubljene

Zagrljaj grije i liječi srce svakog čovjeka te ga ispunjava ljubavlju, a ponekad govori ono što se riječima ne može iskazati. Na ovaj dan djevojke mogu slobodno zagrliti kojega god muškarca žele i tako mu dati do znanja da im je stalo do njih. To ne mora biti samo njihov dečko ili netko u koga su zaljubljene. Danas zagrlite brata, oca, najboljeg prijatelja ili kolegu i pokažite im da ste tu za njih te da mogu računati na vašu podršku.