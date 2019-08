Zaigrajte se: Pet novih ideja za igrice u krevetu kad je ona gore

Sljedeći put kada se stvari u krevetu između vas i vašeg partnera počnu zagrijavati, iskoristite priliku da se popnete na njega i preuzmete kontrolu. Ne samo da ovaj položaj može donijeti puno više zabave od uobičajenog položaja, već je veliki plus i to što seks u stilu kaubojke nudi stvarno različite prednosti.

Ako imate problema s postizanjem orgazma, onda je ova pozicija na vrhu idealna za vas jer vam omogućava da kontrolirate brzinu i dubinu, tako da se sve odvija po vašoj želji.

Klasična kaubojka sama po sebi i nije neka nova poza, ali isprobavanje različitih varijacija može vam pomoći da otkrijete upravo onaj položaj koji vam donosi najviše zadovoljstva. Istraživanja pokazuju da svaka pojedina žena ima različite preferencije za ono što joj se sviđa u krevetu.

Ovo je pet novih pozicija koje donose najviše iz poze kaubojke:

1. Klitoralna stijena

Foto: Photographer: Andrey Popov

Većina žena mora imati stimulaciju klitorisa kako bi postigla orgazam tijekom snošaja. Kada se udobno smjestite na njega i on je u vama, lagano nagnite svoje tijelo naprijed, a ruke stavite uz ili iznad njegove glave. Koristeći bokove, pomičite se naprijed-natrag i u bočne strane sve dok ne pronađete kut koji omogućuje klitoris trljanje o partnerov donji dio trbuha ili stidne kosti. Vaš partner je tada praktički u zatvoren unutar vas dok se vi ne dovedete do orgazma.

2. Ples u krilu

Foto: Dreamstime

Dok vaš partner udobno sjedi prekriženih nogu, vi se spustite se na njegov penis u sjedećem položaju tako da ste okrenuti prema njemu. Omotajte noge oko njegovog torza kako bi održali ravnotežu i držite se jedno za drugo za ramena ili za donji dio leđa. Zagrlite ga i lagano se njišite naprijed-natrag istovremeno gledajući ga u oči. Ovo je super bliska poza koja u kojoj je kontakt s tijelom i očima na najvišoj razini.

3. Sjedeći čučanj

Ako ste raspoloženi za naporne i brze akcije, ova poza je za vas. Spustite se na penis vašeg partnera u položaju čučnja, tako da su noge položene ravno na krevetu te da tako možete koristiti mišiće donjeg dijela tijela kako biste ojačali svoje pritiske. Moguće je nećete moći dugo moći izdržati u ovom položaju, ovisno o tome koliko su vam jake noge. No, moći ćete njegov penis uvući duboko u sebe za maksimalno zadovoljstvo, a on će na taj način lako dosegnuti vaš klitoris ili grudi.

4. Obrnuta kaubojka

Foto: Dreamstime

U ovom položaju na vrhu umjesto da se okrenete se prema njegovim nogama i ispružite noge izvan njegovih. Prednost za njega je to što će imati vrlo seksi pogled na vaše bokove i stražnjicu, dok ćete se vi pobrinuti za cjelokupni ritam. Obrnuta kaubojka također je idealna za sve vaše osjetljive točke jer vaš partner može lako doseći klitoris ili se igrati sa bradavicama zbog dodatne stimulacije. A ako savijete leđa, penis će vam trljati vašu G-točku.

5. Obrnuta kaubojka sa skupljenim i ispruženim nogama

Obično za vrijeme obrnute kaubojke vaš partner drži svoje noge sakupljene, dok vi imate svoje izvan njegovih, povećavajući tako svoju kontrolu. S vašim nogama usko sakupljenim, on će se osjećati ugodno u vašoj vagini, a to će usput stvoriti intenzivnije i ugodnije trenje. A budući da ćete u tom položaju imati manje kontrole nad tempom i pritiskom, on će preuzeti kontrolu i usmjeriti akciju, dok god se vi ne odlučite da želite ponovo biti glavni, piše Health.