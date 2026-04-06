DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Ovih dana 1978. godine završena je izgradnja asfaltne baze u Popovači, prvog koraka u modernizaciji auto-puta Bratstvo i jedinstvo
Gradili su je iz svojih plaća: Evo kako je nastajala autocesta A3
Završena je izgradnja asfaltne baze u Popovači, zahvaljujući čemu može započeti modernizacija auto-puta Bratstvo i jedinstvo, izvijestio je Večernji list na današnji dan 1978. godine. Ta se baza gradila kao jedna od onih u kojoj će se pripremati masa za asfalt, jer je se brzo stvrdnjava i važno je da na teren stigne prije toga, kako bi ga radnici stigli izliti i izravnati prije toga. Bio je to, zapravo, prvi korak u pretvaranju ceste koju su nakon Drugog svjetskog rata izgradili mladi u Omladinskim radnim akcijama u pravi auto-put.
