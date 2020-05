Žalim za svim: Nisam trebala poslušati savjet svoga tate...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Prevelika želja: Život nam je savršen, no htjeli bismo dijete

Dragi Mevludine,

zanima me kad ću početi raditi jer sam radila posao koji volim, ali sam poslušala tatu i upisala Policijsku akademiju koju nisam željela. Na kraju sam odustala. Sad mi je zbog jedne odluke uništen cijeli život. Kako će mi život proći?

šifra: Smiljana

Odgovor:

Predrasude vas koče. Maštoviti ste i energični, a tata je mislio sve najbolje kad vam je dao savjet oko školovanja. Niste se u tome vidjeli i napustili ste Akademiju. No nema potrebe da se ljutite na tatu ili sebe, to je bilo jedno iskustvo koje ste prošli i to je sve. Vi ste mladi, pred vama je cijeli život i pronaći ćete sebe u poslu koji želite.

Niste ni počeli živjeti, a već mislite da ste uništeni i da je to tuđa krivica. No to je daleko od istine, vi ćete povremeno raditi i školovati se te vidim uspjeh. Iskustvo koje vam je tata savjetovao dobro će vam doći u životu. Dobit ćete kasnije i dobar stalan posao te ćete napredovati. Vidim vam i vezu u idućoj godini, bit ćete zadovoljni i sretni. Dečko će biti stabilan, veza će potrajati. U braku ćete imati djecu i lijep život. Bit ćete priznati i imati gotovo sve što zamislite. Poljubite tatu.

Tema: Astro