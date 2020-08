Njen posjet Islandu trajao je kratkih 9 dana, no to je bilo dovoljno vremena da zaklju\u010di da \u017eeli preseliti na Island. Odmah se vratila ku\u0107i da bi polo\u017eila voza\u010dki ispit. Nadala se da \u0107e joj za to trebati samo dva tjedna, no zbog drugih obaveza sve se malo odu\u017eilo.

Putuje Islandom i fotografira fascinantnu prirodu

Šveđanka Signe Fogelqvist, oduševila se fotografijama Islanda nakon erupcije Eyjafjallajökull vulkana 2010. godine. Četiri godine kasnije posjetila je Island, a sad već dvije godine živi na njemu

<p>Prije 10 godina erupcija zloglasnog Eyjafjallajökull vulkana izazvala je veliku stanku u zračnom prometu diljem Europe i privukla pažnju brojnih ljubitelja prirodnih ljepota i čuda prema Islandu, uslijed čega je značajno porastao broj ljudi koji ga posjećuje. Šveđanka Signe Fogelqvist, koja je tada živjela u Velikoj Britaniji, jedna je od njih. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je najmlađa osoba koja je uspjela posjetiti sve zemlje svijeta</p><p>- Kad sam se prije 6 godina iskrcala iz aviona u Keflavíku, imala sam očekivanja o tome kako će moje putovanje izgledati, ali ovo je mjesto posve jedinstveno. Svaki kutak je nevjerojatno drugačiji i priroda izgleda kao da nije dio ovoga svijeta, pomalo nestvarno - kaže mlada putnica. </p><p>1. </p><p>Njen posjet Islandu trajao je kratkih 9 dana, no to je bilo dovoljno vremena da zaključi da želi preseliti na Island. Odmah se vratila kući da bi položila vozački ispit. Nadala se da će joj za to trebati samo dva tjedna, no zbog drugih obaveza sve se malo odužilo.</p><p>3. </p><p>Otprilike godinu dana trajale su njene pripreme, dok nije izradila kartu i plan za mjesta koja želi posjetiti na Islandu i dok jednog dana nije kupila kartu u jednom smjeru i napokon preselila u svoj novi dom.</p><p>4. </p><p>Na Islandu živi 23 mjeseca, dakle, uskoro će biti dvije godine.</p><p>5. </p><p>Kaže da je to jedna od najboljih odluka koje je donijela u životu. </p><p>6. </p><p>Na žalost, trebalo joj 6 mjeseci dok nije pronašla automobil i kupila ga, da bi mogla putovati, no otad je proputovala i razgledala čak 48.000 kilometara te zemlje. </p><p>7. </p><p>- I još uvijek sam vidjela manje nego što me još čeka. Zapadne fjordove i gorje još uvijek moram otkriti iz drugih kuteva, no ona manja i skrivenija mjesta su doslovno nevjerojatna.</p><p>8. </p><p>Krajolik je doista impresivan, a poseban osjećaj daje činjenica da ste potpuno sami, okruženi ničim drugim osim fascinantnom prirodom, dodaje.</p><p>9. </p><p>U svojoj priči s mnoštvom fotografija na portalu Bored Panda kaže kako zapravo nema potrebu dijeliti informacije o Islandu, ili pričati o tome kako se tu živi, nego samo kroz slike pokazati na kakvom se fascinantnom dijelu svijeta nalazi.</p><p>10. </p><p>Ta veličanstvena priroda doista budi emocije i želju da se - spakirate i posjetite to mjesto. </p><p>11. </p><p>12. </p><p>14. </p><p> </p><p>15. </p>