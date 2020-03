Doktorirala je s 27: Žene mogu raditi sve, nemojte odustajati

Zana Hajdari Gretić (31) rođena je u Požegi, ali se s roditeljima kao djevojčica preselila u Koprivnicu. Tamo je pohađala srednju školu, smjer farmaceutski tehničar. No, rodila se ljubav prema kemiji, i to je prevagnulo.

- Po završetku srednje škole upisala sam se na preddiplomski studij Kemijsko inženjerstvo, na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Na istom fakultetu sam završila i diplomski studij - govori Zana.

Za vrijeme studiranja, neko vrijeme provela je u Americi.

- U St. Paulu u Minnesoti sam provela dva i pol mjeseca, gdje sam izrađivala eksperimentalni dio svog diplomskog rada kao praktikantica u tvrtki Cortec Corporation, koja se bavi zaštitom od korozije. Imala sam jedinstvenu priliku raditi s vrhunskim stručnjacima u području zaštite od korozije. Bilo je to prekrasno životno i vrhunsko radno iskustvo, upoznala sam prekrasne ljude, posjetila predivna mjesta i nekako ni sad još ne vjerujem da mi se jedan takav san ostvario - priča.

Nakon povratka iz Amerike i obrane diplomskog rada, njezina mentorica je dobila projekt Hrvatske zaklade za znanost i mogućnost da zaposli jednog mladog istraživača koji bi u sklopu projekta radio i doktorat. Tu je vidjela odličnu mogućnost.

- Prijavila sam se i dobila priliku nastaviti raditi u području u kojem sam i diplomirala. Doktorat sam upisala krajem 2012. godine, kada sam i počela raditi na projektu. Mislim da tada nisam ni bila svjesna da nastavljam školovanje za najviši akademski stupanj, jednostavno mi je sve bilo jako zanimljivo i bila sam presretna jer mi je prvi posao bio zapravo velika ljubav - rekla je mlada znanstvenica.

Doktorirala je tri godine kasnije, u jesen 2015. godine, na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, na temu zaštite metala od korozije u morskoj vodi. Tad je imala 27 godina i to ju čini jednom od najmlađih doktorica znanosti u Hrvatskoj. Osim rada na projektu na kojem je i doktorirala, radila je i kao poslijedoktorandica na još jednom projektu Hrvatske zaklade za znanost, u području 3D tiskanja materijala.

- Oba posla su bila bazirana na zanimljivom radu u laboratoriju, svakodnevnim izazovima, eksperimentiranju i učenju, sve ono što mlada osoba željna rada i učenja može poželjeti - ističe.

Zaposlila se u Plivi u kojoj radi skoro tri godine, u Istraživanju i razvoju, u odjelu Formulacije.

- Trenutna pozicija mi je Znanstveni suradnik – formulator. Naravno da zna biti naporno, ali je posao zanimljiv i izazovan. Naravno, da ga ne volim, ne bih ga ni radila. Imam pravilo da ne ostajem na poslu kojeg ne volim i koji mi nije zanimljiv - objašnjava.

Osim što joj je posao zanimljiv, važno joj je da ima i veliki cilj - razvoj novih lijekova.

- To mi je i motivacija. Svaki svoj posao sam u neku ruku gledala kao svoj poziv, a iako su sva tri u skroz različitim područjima, svaki od njih je bio znanstveno i istraživački baziran, tako da bih rekla da je istraživanje moj poziv - govori jedna od najmlađih doktorica znanosti u Hrvatskoj.

Dodaje kako u posljednjih nekoliko godina ima puno više mogućnosti upisa na doktorski studij.

- Žene to žele jednako koliko i muškarci, možda čak i više. Osobno nisam imala nikakvih neugodnih iskustava zato što sam žena, a ne bih rekla ni da mi je bilo teže. Možda sam samo imala sreće jer sam radila uglavnom u ženskom okruženju - priča Zana.

Ženama koje se boje odabrati određeni posao jer su žene, dala je snažnu poruku.

- To je da nikad ne odustaju i da nema posla koji mi ne možemo uspješno odraditi ako smo dovoljno uporne i vrijedne - kaže i dodaje kako u Hrvatskoj na nekim mjestima se i dalje muškarci zapošljavaju lakše od žena.

- U svakom poslu gdje postoji muško – ženski kolektiv, žene će se morati malo više potruditi, a koliko to zna biti frustrirajuće, tako to ponekad može biti i jako dobra motivacija - ističe.

Kaže kako je do 31 godine ostvarila gotovo sve što je željela - od karijere pa sve do privatnog života. Supruga Matiju (31) upoznala je na fakultetu. On trenutno radi kao asistent na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, a uskoro će i on doktorirati. Bezuvjetna joj je podrška u svemu što radi.

Prije nešto više od dva tjedna rodila je djevojčicu.

- Postala sam mama jedne male Marte, za koju tata kaže da će biti mala štreberica kao i mama. Za sad se dobro snalazimo, sve nam je novo i zanimljivo, baš kako treba biti - rekla je Zana.

