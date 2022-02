Žalim što imam troje djece, voljela bih da sam mogla učiniti nešto više sa svojim životom, kaže jedna mama na Redditu. Majka troje djece objasnila je kako se našla u situaciji u kojoj sve preispituje, nakon što se zbog rođenja trećeg djeteta osjeća kao da je 'odbacila svoj život' - time što je dobila djecu u tako mladoj dobi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Otkrila je da često želi da uopće nema djece. Mama tvrdi da zapravo nije željela djecu kad je bila mlađa, ali do svoje 15. godine rodila je prvo dijete, a drugo kada je imala 19, prenosi Mirror.

- Imam troje djece i prilično često poželim da ih nemam. Nikad nisam željela djecu i znala sam da želim više od svog života, više od prljavih pelena - rekla je na Redditu. 'Bila sam dobro s prvo dvoje, ali treće me je stvarno natjeralo da sve preispitam', ispričala je. Ona je svoje najmlađe dijete rodila kada je imala 24 godine, kaže da odgajanje djece jednostavno nije ono čime se želi baviti i da se sada boji da je izgubila priliku da se ikada bavi nečim drugim.

- Ovo nije ono što želim raditi u svom životu Imam djecu ovako mlada da nemam šanse učiniti nešto značajnije u svom životu osim da kažem: 'Hej, odgojila sam 3 čovjeka. Kakav uspjeh - napisala je.

Međutim, mama je brzo bila preplavljena komentarima podrške koji su istaknuli da to što ima tako malu djecu znači da će i dalje biti dovoljno mlada i imati dovoljno vremena da radi druge stvari kada sva njezina djeca postanu odrasla.

- Vaša će djeca narasti do vaše 42. To je nevjerojatno - komentirao je jedan korisnik Reddita, dodajući: 'Bit će dovoljno vremena u vašem životu da radite što god želite, a i dalje ćete biti dovoljno mladi to učiniti'.

- Bit ćeš mlada kad ti djeca izađu iz kuće. Pred tobom je cijeli život - napisao joj je netko, dok je druga osoba dodala: 'Moguće je učiniti značajne stvari sa svojim životom čak i kada ti se nađu određene prepreke na putu'.