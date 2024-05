Započnite dan seksom: Odlična je jutarnja rutina, evo i zašto

Neki ljudi bi sada rekli da nije toliko važno kada i gdje se vodi ljubav, sve dok se to odvija redovito, opušteno i strastveno. Ipak, jutarnji seks ima svojih prednosti i može biti zaista poseban doživljaj.

Osim toga, nije svejedno kako ćete započeti dan - o tome ovisi hoće li biti dobar ili ne.

Ovo je top 8 razloga za jutarnji seks:

Razbudit će vas brzo Ujutro je čovjek svjež i odmoran, za razliku od večernjih sati, posebno tijekom radnih dana. Osim toga, malo živahnosti pod plahtama ubrzava cirkulaciju i razbuđuje.

Za bolji dan Doživjeti orgazam ujutro definitivno će vam popraviti dan i raspoloženje. Ako jutro počne dobro, dobar bi trebao biti i ostatak dana jer ćete zračiti pozitivnom energijom.

top view of happy girl lying with handsome man on bed | Foto: 123RF

Dodatno uzbuđenje Ujutro prije posla možda imate 10-tak minuta koje još možete provesti u krevetu. To može unijeti dodatno uzbuđenje u spolni odnos jer ga treba obaviti na brzaka.

Totalno opuštanje Kada dođe slobodan vikend, nema ništa ljepše nego satima se opuštati u krevetu nakon strastvenog seksa. To pomaže parovima da dodatno učvrste međusobnu povezanost.

Kada dođe slobodan vikend, nema ništa ljepše nego satima se opuštati u krevetu nakon strastvenog seksa. To pomaže parovima da dodatno učvrste međusobnu povezanost. Osjećat ćete se seksi cijeli dan Iako možda nećete imati ništa posebno na sebi niti trunku šminke na licu. Lice će vam krasiti osmijeh što će pozitivno utjecati na druge ljude i atmosferu u prostoru. Bit ćete prepuni serotonina - hormona sreće.