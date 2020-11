Za smaragd se trenutno pri\u010da kako \u0107e to postati kamen 2021. godine. Smaragdi su povezani sa vedrinom i novim po\u010decima, \u0161to ih \u010dini simboli\u010dkim izborom za mnoge budu\u0107e brakove. Va\u017eno je, me\u0111utim, napomenuti da su smaragdi mek\u0161i kamen od dijamanata, \u0161to zna\u010di da bi takav prsten trebali redovito \u010distiti i poku\u0161ati izbje\u0107i udaranje o tvrde povr\u0161ine.

<p>Planirate li zaprositi partnericu u budućnosti ili razmišljate da uskoro to napravite? Ako je vaš odgovor da, onda sigurno počinjete ili ste već počeli razmišljati o kupovini zaručničkog prstena. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Prema studiji The Knot 2019, 83 posto ljudi odabere okrugli bijeli dijamant za središnji kamen. Iako ovaj klasični stil zadržava status najpopularnijeg izbora kamena u središtu, dizajneri nakita neprestano pronalaze nove načine kako bi se opcije zaručničkog prstena sve više proširile. </p><p>Dakle, što je novo u svijetu zaručničkih prstena i što se vraća u narednoj godini? Od dijamanta s rezanom ružom do aleksandrita, stručnjaci za vjenčanja i zaruke otkrili su za <a href="https://www.realsimple.com/beauty-fashion/shoes-accessories/jewelry/engagement-ring-trends-2021" target="_blank">Real Simple</a> glavne trendove zaručničkog prstenja za 2021. godinu.</p><h2>1. Smaragd</h2><p>Za smaragd se trenutno priča kako će to postati kamen 2021. godine. Smaragdi su povezani sa vedrinom i novim počecima, što ih čini simboličkim izborom za mnoge buduće brakove. Važno je, međutim, napomenuti da su smaragdi mekši kamen od dijamanata, što znači da bi takav prsten trebali redovito čistiti i pokušati izbjeći udaranje o tvrde površine.</p><p>Smaragd slovi za dragulj besmrtnosti, mladosti i proljeća, donosi sreću i pobjeđuje iskušenje, a njegova kristalna zelena boja ulijeva mir, daje nadu, pojačava osjećaje i produbljuje strasti. Kažu da mijenja boju ako je bračni partner nevjeran.</p><p>To je vrlo osjetljiv mineral koji na sebe veže sve negativne vibracije iz našeg organizma. Ako je ta energija prejaka, ili nečista, a nije pravilno i često čišćen, događa se da kamen jednostavno pukne. U nekim slučajevima doslovno eksplodira. Zato se mora pravilno čistiti poslije svake uporabe pod tekućom vodom. Ne smije se čistiti ultrazvukom ili parom, niti se smije izlagati pretjeranoj toplini.</p><h2>2. Vintage prstenovi</h2><p>Ono što je staro, uvijek je ponovno novo. Vintage prstenovi voljeni su kao i uvijek, ako ne i više. Osim što su održivi, starinski prstenovi su izvrsno dizajnirani, puni karaktera i imaju sentimentalnu vrijednost. Ali čak i parovi koji kupuju novo, još uvijek žele te vintage vibracije.</p><p>Vintage zaručnički prsten idealan je za one koji žele na rukama imati puno detalja. Iako će se neki odlučiti za prenamjenu obiteljskog nasljeđa, drugi će kupiti novo prstenje koje ima štih starosti. </p><h2>3. Dijamant s rezom ruže</h2><p>Izumljen još u 1500-ima, ima ravno dno i kupolasti vrh, nalik na pupoljak ruže. Ovaj dijamant nudi starinski izgled i premda mogu izgledati manje sjajno od ostalih dijamantnih oblika, njihova ravna dna čine da kamen izgleda veći od stvarne težine u karatima.</p><h2>4. Prsten s dva kamena</h2><p>Ovaj netradicionalni odabir nevjerojatno je šik, ali ima i ozbiljno romantičnu simboliku. Dva kamena na zaručničkom prstenu nazivaju se i prstenovi 'Toi et Moi', što na francuskom znači 'ti i ja'. Dva kamena u tom prstenu simboliziraju dvije duše koje postaju jedno. Smatrajte ovaj trend prstena istinskom odom moderne ljubavi.</p><h2>5. Prsten s tri kamena </h2><p>Ovakav prsten često će imati dva manja kamena pored središnjeg kako bi središnji kamen bio u centru pozornosti.</p><h2>6. Plavi središnji kamen</h2><p>Safiri su klasik, naravno, ali daleko su od jedinog dragulja plavih nijansi koje možete birati. Akvamarini, turmalini i topazi samo su neki od kamena u trendu za koje očekujemo da ćemo ih vidjeti više u narednim mjesecima. Sjajna stvar s plavim kamenjem je što izgledaju lijepo s platinom i žutim zlatom.</p><h2>7. Održivi zaručnički prstenovi</h2><p>Mladi parovi brinu o tome kako i gdje se dobivaju i izrađuju njihovi zaručnički prstenovi. Oni dijamanti napravljeni u laboratoriju postaju praksa tragača za prstenovima koji razmišljaju o održivosti. Ovi su dijamanti postali popularni jer se mogu prodati po nižoj cijeni, ovisno o draguljaru. </p><h2>8. Aleksandrit</h2><p>Aleksandrit je prekrasan dragi kamen koji se proslavio u svijetu zaručničkih prstena u posljednje vrijeme. Ovaj zapanjujući kamen promijenit će boje ovisno o tome kako ga svjetlost pogađa, u rasponu od ljubičaste i fuksije do zelene, plave, pa čak i narančaste.</p>