'Zaružili' ste nakon tekme? Uz ove recepte ublažite mamurluk

Ako ste se jutros probudili s teškom glavoboljom i mamurlukom zbog previše alkohola kojim ste zalijevali pogrešne poteze naše nogometne reprezentacije u srazu protiv Engleske, ako ste naduti i imate zatvor od suhe hrane koju ste ubacili u sebe u poluvremenu, da se bar malo utješite, kasno je za pametne savjete. Pokušajte vidjeti kako stoje stvari s kolegama na poslu i ima li šanse da ostanete kod kuće i u miru prebolite to što ste se uništili. Ako ne - drugi put ćete (sigurno) pametnije...

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Pokretanje videa... 01:40 Deset korisnih savjeta kako preživjeti mamurluk. | Video: 24sata/pixsell

Kao za vraga, prve utakmice naše reprezentacije na SP-u igraju se poslije 22 sata, ili u jedan u noći, što je samo po sebi već dovoljno da drugi dan ne budete fit. Zato bi bilo dobro bar donekle poraditi na tome da vas piće i hrana koje konzumirate tijekom tekme ne ubiju. Prije svega, ako planirate gledati utakmicu uz pokoje pivo ili čašu vina, najgore što možete učiniti jest preskočiti obrok. Nekoliko sati prije utakmice pojedite lagani, ali zasitni obrok koji sadrži proteine, složene ugljikohidrate i malo zdravih masnoća. Dakle, ne meso ili kobasice s roštilja, ne tanjur čobanca, nego "pametnije" alternative: sendvič s puretinom ili piletinom i kriškom svježe ili pečene paprike, tortilju s piletinom i povrćem ili tjesteninu s nekim laganim umakom.

Ne pripremajte preobilato "meze" za uz utakmicu, pogotovo ne s kobasicama, pršutom ili salamom. Ako baš morate pojesti nešto konkretno dok vas Dalićevi dečki živciraju, dobar izbor su kokice spravljene u loncu na vrlo malo masti i začinjene s malo sušenog ružmarina ili timijana, kako biste izbjegli sol. Još bolji izbor od toga su orašasti plodovi (bademi, orasi ili pistacije, ali nesoljene), a najbolji - štapići mrkve, krastavca i paprike, koje možete umakati u humus s dodatkom malo dimljene paprike.

Foto: 123RF

Poslije takvih grickalica vjerojatno nećete moći baš puno popiti, pa ako ste se cijeli dan uspjeli kloniti pretjerivanja u alkoholu - večer obećava. Odredite "normu" od dva piva i točite ih pomalo, toliko da uz grickalice osvježite grlo. Kad posegnete za trećim, ili nečim žešćim, prije nego što popijete čašu, popijte čašu vode. Ubacite vodu iza svakog alkoholnog pića, pa ćete manje popiti i količina alkohola u organizmu će se usput brže razrijediti. Posebno pazite ako navečer pijete tablete za tlak: alkohol ga prvotno snižava (u prvih 10 do 12 sati), no nakon toga će ga povisiti, pa je puno alkohola formula za to da se ujutro osjećate vrlo loše. To može povećati i rizik od infarkta, koji je ionako češći u jutarnjim satima.

Dobro je imati na umu i to da alkohol može dovesti do hipoglikemije (opasan pad šećera) jer sprečava jetru da oslobađa glukozu, osobito ako se pije na prazan želudac. Upravo zato važno je dobro večerati te dobro izabrati grickalice: orašasti plodovi, kao i komadići mrkve, krastavca i celera s humusom od slanutka odličan su izbor jer sadrže dobar omjer ugljikohidrata i proteina. Dakle, čak i ako popijete, te bi grickalice mogle regulirati šećer i doprinijeti tome da nema hipoglikemije i kasnije naglih skokova. A ako ste zbog zdravlja odlučili preskočiti alkohol dok pratite utakmice (što bi bila mudra odluka), nemojte ga samo zamijeniti sokovima koji su prebogati šećerom jer to vodi u hiperglikemiju. U tom stanju mogli biste se osjećati prilično loše te biti razdražljiviji nego što inače jeste kad naši promaše gol.

Brojna istraživanja dokazala su da nogomet kod mnogih ljudi izaziva pravi fizički stres: ubrzava se puls, raste krvni tlak, a tijelo luči adrenalin kao da smo i sami na terenu. S obzirom na to da vjerojatno niste zaradili milijune eura od nogometanja, budite pametni i mislite na zdravlje: Nemojte nepomično gledati u TV, pratiti društvene mreže i komentare ljudi oko vas - povremeno ustanite i okrenite leđa TV-u pa zapodjenite razgovor s nekim o nekoj drugoj temi. Tako ćete čuti i popratiti sve akcije koje treba vidjeti na terenu, ali ćete dobiti i malo predaha. Tijekom poluvremena ili neke manje napete situacije na terenu ustanite i prošetajte do druge sobe, a kad naši promaše nešto što bi i "ćorav" pogodio, ne bacajte se odmah u trans nego - duboko udahnite nekoliko puta. To će povećati razinu kisika u organizmu i doprinijeti smanjenju razine adrenalina. U slučaju poraza, pokušajte se ne uvlačiti odmah u analize i komentare i ne pratiti emisije u tom tonu jer pretjerano "premotavanje" pogrešaka samo produljuje osjećaj frustracije.

Jutro nakon tekme trebalo bi biti donekle slično jutru nakon dobrog seksa: Prvo poljubite suprugu i djecu i ispričajte se zbog psovanja i glupog ponašanja tijekom utakmice pa posegnite za velikom čašom vode. Naime, Iako se niste oznojili u slatkim mukama u krevetu, alkohol tjera na mokrenje i može dovesti do dehidracije, što može izazvati glavobolju i mučninu. Zato je nadoknađivanje tekućine vodom najbolje što možete učiniti za sebe, ali ne i dovoljno. Naime, uslijed dehidracije gubimo i neke važne minerale, poput natrija i kalija, pa razmislite o doručku kojim ćete ih nadoknaditi. Dobar izbor bila bi jaja (s malo soli) s tostom od cjelovitih žitarica i banana (nadoknada kalija i magnezija), ili zobena kaša s bananom. Ako osjećate mučninu, dobro će vam doći jušni temeljac.

Uz doručak i nakon njega pijte običnu ili mineralnu vodu, nezaslađeni biljni čaj, ili neki napitak s elektrolitima. Kava može pomoći kod umora, ali nije dobro pretjerivati jer dodatno potiče gubitak tekućine. Osim toga, ako ste noć ranije zaružili prateći utakmicu, velike su šanse da se niste naspavali, pa je preporuka da, čim to obaveze dopuste, predahnete 20 minuta do pola sata. Manjak sna često može uvelike pogoršati simptome mamurluka i stresa, pa to nipošto nemojte propustiti. Drugi razlog za to što se osjećate loše može biti manjak kisika, odnosno svježeg zraka, pogotovo ako ste utakmicu odgledali u zadimljenom prostoru i nakon toga niste stigli izaći u šetnju. Preporuka je izaći barem na pola sata kako biste udahnuli svježeg zraka i došli k sebi.

A ako hrvatska reprezentacija doživi poraz i ispadne iz natjecanja, prisjetite se da to ipak nije najlošije što vam se dogodilo u životu. Uzmite si nekoliko sati da prokomentirate igru i gubitak s ukućanima, kolegama ili prijateljima, no imajte na umu da više od 95,8 posto vašeg života ni na koji bitan način ne ovisi o nogometu. Obitelj, prijatelji, posao i zdravlje i dalje su tu i trebaju vašu energiju.

Prva pomoć protiv mamurluka i mučnine

Ribana mrkva ili cikla

Sve korjenasto povrće jarkih boja obiluje detoksikacijskim vitaminima i mineralima, kao i prirodnim šećerima. Salata od ribane mrkve ili cikle pomoći će organizmu da se prije oporavi i prije počne normalno funkcionirati.

Foto: 123RF

Sok od rajčice

Rajčice su bogate vitaminom C, glavnim antiosidantom, ali i glutationom, tvari koju tijelo proizvodi da bi se oslobodilo toksina. Možete ih pojesti svježe ili pojačati koncentraciju tako da napravite sok od njih.

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Voćni sok

Prirodni, svježe cijeđeni voćni sok od kruške, jabuke i naranče - u kombinaciji, ili samostalno - smiri će želudac i doprinijeti tome da se obnovi razina elektrolita koja je pala zbog povećanog gubitka tekućine, odnosno dehidracije od alkohola.

Čaj ili žvake od mente

Metvica se za liječenje želuca koristi još od vremena starih Grka i Rimljana. Za prvu ruku uzmite žvakaću gumu s okusom peperminta, a ako ste u prilici, napravite čaj od metvice. Možete mu dodati malo kima, za još bolji učinak.

Špinat i jaja

Jedna od boljih namirnica u slučaju mamurluka je špinat, jer sadrži sve što vam je prijeko potrebno - folnu kiselinu, sumpor i vitamin C - sve hranjive tvari koje liječe mamurluk. Zahvaljujući proteinima u bjelanjku (prvenstveno albuminu i ovalbuminu) i jaja djeluju kao prirodni ‘skuljači’ otrova, a istodobno će vam dati energiju.

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Tuna iz konzerve

Možda tunu ne biste odabrali za borbu protiv mamurluka ‘na prvu’, no mineralima bogata hrana kao što je to slučaj s tunom, nadomjestit će potrošene hranjive tvari u tijelu čiji manjak uzrokuje pojavu mamurluka.

Recepti

Crna limunada

Sastojci: sok od 2 limuna, 1 litra vode, 1 mala žlica aktivnog crnog ugljena, 2 žlice javorova sirupa

Foto: 123RF

Priprema: Sve sastojke dobro promiješajte pa popijte limunadu. Inače, aktivni ugljen daje se ljudima nakon što su se otrovali nečim. On ima sposobnost na sebe vezati otrov.

Pileća juha

Sastojci: 500 g piletine, 3 mrkve, korijen celera, 3 korijena peršina, 1/2 korabice, manja krumpira, list kelja, svježi peršin, jaje, malo griza, sol, papar

Foto: 123RF

Priprema: Povrće ogulite, a pile narežite na komade. U veći lonac stavite piletinu i povrće, dodajte sol i papar te sve kuhajte oko sat vremena. Pred kraj kuhanja u posudicu stavite jedno jaje, malo soli i griza dovoljno da umiješate gustu smjesu. Ostavite da stoji pet minuta. Ako volite tvrđe noklice, umiješajte više griza. Kad su piletina i povrće skuhani, ukuhajte noklice. Žličicom zagrabite mali komad smjese za noklice te je uronite u juhu dok smjesa sama ne otpadne sa žlice. Ponovite dok ne potrošite cijelu smjesu. Ostavite da se juha s noklicama kuha dodatnih deset minuta i spremna je za posluživanje.

Shakshuka

Sastojci: 5 jaja, glavica luka, 1 češanj češnjaka, 5 rajčica, 1 ljuta papričica, 2 paprike, sol, papar (po ukusu), peršin, 2 žlice maslinova ulja

Foto: 123RF

Priprema: U zagrijano maslinovo ulje dodajte luk, paprike i papričicu pa sve pirjajte na laganoj vatri. Nakon nekoliko minuta dodajte začine, rajčicu i češnjak. Miješajte dok se sastojci ne pretvore u umak u koji ćete uliti jaja. Nakon toga poklopite ih i kuhajte. Dobit ćete fino začinjena i obogaćena poširana jaja, koja pospite zdravim i mirisnim peršinom.

Čaj od đumbira

Foto: 123RF

Većinu simptoma mamurluka ublažit će čaj od đumbira. Ogulite svježi đumbirov korijen veličine palca te ga narežite na 10-12 kriški. Pomiješajte s četiri šalice vode i pustite da kuha desetak minuta.