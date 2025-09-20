Zaštitite perilicu od kvarenja: Obratite pažnju na ove stvari

Perilica rublja jedan je od onih kućanskih aparata bez kojih ne možemo zamisliti svakodnevicu. No, iako se čini izdržljivom, pogrešne navike u korištenju i održavanju mogu je ozbiljno oštetiti. Stručnjaci upozoravaju da upravo male, svakodnevne greške stvaraju velike probleme, od neugodnih mirisa i plijesni, do kvarova koji skraćuju vijek trajanja uređaja i dovode do skupih popravaka.

Perilica rublja jedan je od najvrjednijih kućanskih aparata, i financijski i praktično. No, iako nam svakodnevno olakšava život, mnogi nesvjesno rade greške koje mogu dovesti do kvarova i značajno skratiti njezin vijek trajanja.

Stručnjak za kućanske aparate i osnivač kompanije Cookology, Andrew Wright, upozorava na najčešće navike koje bi trebalo izbjegavati.

Zatvaranje vrata i ladice odmah nakon pranja

Nakon što ciklus završi, instinktivno zatvaramo vrata perilice i ladicu za deterdžent. No, to stvara vlažnu okolinu idealnu za razvoj plijesni i neugodnih mirisa. Umjesto toga, ostavite ih barem lagano otvorene kako bi zrak mogao cirkulirati.

Pranje isključivo na niskim temperaturama

Perilica troši manje energije na 30 °C, ali takvo pranje s vremenom dovodi do nakupljanja bakterija i ostataka deterdženta u bubnju i cijevima. Barem jednom mjesečno pokrenite ciklus na 60–90 °C s deterdžentom ili sredstvom za čišćenje kako biste osigurali higijenu uređaja.

Prepunjavanje bubnja

Stavljanje previše odjeće u bubanj jedna je od najčešćih pogrešaka. Pretrpana perilica ne dopušta vodi i deterdžentu da ravnomjerno dopru do tkanine, pa rublje izlazi nedovoljno čisto. Osim toga, motor i ostali dijelovi rade pod većim opterećenjem, što ubrzava njihovo trošenje.

Pretjerana količina deterdženta

Više deterdženta ne znači i čišće rublje. Naprotiv, višak se nakuplja na odjeći i unutar perilice, izazivajući iritacije kože, taloženje ostataka i razvoj plijesni. Najbolje je pridržavati se preporučenih doza koje navodi proizvođač.

Zanemarivanje filtera

Filter perilice često se zaboravlja, a ključan je za njezin rad. Ako se začepi, može doći do problema s odvajanjem vode i kvarova. Preporuka je provjeriti i očistiti ga svaka četiri do šest tjedana – najčešće se nalazi na donjoj prednjoj strani uređaja.