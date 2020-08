Zašto je spora moda bolja od brze? Koristi manje kemikalija, a proizvodi su i održiviji

<p>Modna industrija suočava se s puno problema. Također ima obilje inovativnih dizajnera i stvaralaca. Pokret koji objedinjuje njihove napore je usporeni modni pokret. Saznajte što to znači 'spora moda', zašto je ona bitna i kako ju podržati.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Moda estrade u doba korone</p><h2>Što je 'spora moda'?</h2><p>Industrija koja je vrlo bitnija od industrije brze odjeće koja je građena na jeftinim, slabo napravljenim odjevnim predmetima koji imaju visoki društveni i okolišni utjecaj.</p><p>Iako spora moda nema čvrstu i brzu definiciju, ona se odnosi na pažljiv način kupovine koji daje prednost ljudima i planeti. To može značiti secondhand kupovinu, kupovanje manje stvari, davanje prioriteta prirodnim tkaninama ili neku kombinaciju svih ovih stvari, ovisno o potrošaču.</p><p>Spora moda znači stvarno razumijevanje vaših potreba i pronalaženje najboljeg proizvoda. Radi se o razmišljanju, prije nego što kupite.</p><h2>Zašto je brza moda toliko štetna?</h2><p>Industrija brze mode nastoji zamijeniti odjeću, tretirati ju kao jednokratnu upotrebu. Brzo se kreće kroz ogromne količine vode, boja, ulja i često kemikalija kako bi se stvorila odjeća koja se može prodati po niskoj cijeni, ali nije dizajnirana tako da traje dugo. Zatim se tu odjeću plasira na način da ju ljudi odmah žele.</p><p>Reklamne kampanje, sezonske modne revije i neprestani trendovi dramatično su povećali apetit za novom odjećom u posljednjih nekoliko desetljeća. Od 2000. godine upotreba odjeće diljem svijeta smanjila se za 36%, dok se količina proizvedene odjeće udvostručila, navodi se u izvještaju Fondacije Ellen MacArthur pod nazivom 'Nova tekstilna ekonomija'.</p><p>Štetne kemikalije koje se koriste u proizvodnji bile su konzistentne tijekom godina. Jedna stvar koja se promijenila jest da se proizvodi mnogo više.</p><p>Milijuni radnika širom svijeta sada rade u opasnim, ponekad smrtonosnim uvjetima za neznatnu plaću.</p><h2>Kako usporiti svoju modnu potrošnju?</h2><p>Budući da se modna industrija susreće s toliko problema, postoji jedan način da smanjite broj odjevnih predmeta u vašem ormaru. To je dobra vijest za sve koji žele sporo kupovati.</p><p><strong>Evo nekoliko strategija koje se preporučuju kako bi podržali sporiju budućnost mode:</strong></p><p><strong>1. Potražite prirodne materijale</strong></p><p>Sintetički materijali poput poliestera i najlona napravljeni su od ulja i mogu provući sićušne mikroplastike u opskrbu vodom kada prolaze kroz perilicu rublja. Prirodni, obnovljivi materijali, posebno oni koji se mogu uzgajati brzo i bez pesticida, imaju manje utjecaja na okoliš. Konoplja, bambus, vuna, lan i organski pamuk neke su od ekološki prihvatljivijih tkanina kojima treba dati prednost. </p><p>Jednom kada pronađete organsku košulju od pamuka koja vam plijeni oko, na primjer, idite još dublje i vidite odakle pamuk dolazi, kako se uzgaja i kako se obrađuje. Zapamtite, ovo je spor proces s razlogom!</p><p><strong>2. Kupujte rabljene i vintage proizvode</strong></p><p>Kupovanje rabljene odjeće štedi vodu, energiju i kemikalije koje se koriste za bojenje i obradu. Svaki put kada kupujete rabljene komade, dajete glas za izdržljivu odjeću koja je dizajnirana tako da ostane u upotrebi za mnoga nošenja više vlasnika.</p><p>Idite s ciljem i kupujete solo kako se ne biste ometali.</p><p><strong>3. Kupujte odjeću znajući kako će ona na kraju završiti</strong></p><p>Dok brza moda odjeću tretira kao jednokratnu, spora moda prepoznaje njezinu vrijednost kao materijal. Kada se primjenjuje na modu, recikliranje znači pretvaranje stare odjeće u novu odjeću slične vrijednosti. To je zaista teško učiniti budući da se vlakna troše. Ovih je dana većina istrošene odjeće uništena i pretvorena u manje vrijedne materijale poput krpa, što je ipak koliko toliko bolje od slanja na odlagališta.</p><p>Kada kupujete odjeću, razmislite kako ćete je se riješiti nakon što s njom završite. Hoćete li ju poslati na recikliranje ili je dovoljno kvalitetna da ju možete donirati ili preprodati? Postavljanje ovih pitanja unaprijed može odrediti ono što kupujete.</p><p>Kada pregledavate web mjesto modne marke, pogledajte što možete saznati o tri glavne kategorije: materijali, proizvođači i lanac opskrbe. </p><p>Brandovi koji obavljaju posao imaju puno više za reći o svom lancu opskrbe. To nije pisanje jedne ili dvije rečenice; više je objašnjenje postupka.</p><h2>Svi bi trebali biti izbirljivi prema onome što kupuju</h2><p>Za većinu ljudi, posebno one u Sjedinjenim Državama, sporija kupovina značit će manje kupovine. Najbolji korak prema održivosti je da izdržite mjesec dana bez kupnje odjeće. Onog trenutka kada saznate da možete proći bez da nešto kupite, započinje pokretanje mentalnog sklopa koji neće kupovati bespotrebno.</p><p>Na kraju dana, mnogi ljudi ne mogu priuštiti da budu izbirljivi prema svojoj odjeći. Oni nemaju vremena za kupovinu savršenog komada ili novca za izdržljive dizajnerske predmete. Ipak, vaša je odgovornost da kupovnu moć iskoristite za podupiranje poštenije, pravednije i održivije modne industrije, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/what-does-slow-fashion-mean-and-why-is-it-important" target="_blank">Mind Body Green.</a></p>