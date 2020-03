Zašto Kinezi jesu, a zapadnjaci nikako da shvate 'ostani doma'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Simptomi se javljaju nakon pet dana: Evo što korona radi tijelu

U ovo vrijeme izvanredne globalne situacije i previranja, lijep vikend je mnogima bio dobrodošao odmor od teških misli. Tko god bi gledao slike prepunih parkova u New Yorku, planinara na britanskim brdima ili pretrpane kalifornijske plaže, ni bi pomislio da svijet drma opasna pandemija - i doslovno ga drži u šaci.

I dok diljem svijeta broj oboljelih raste, Italija je dobar pokazatelj onog što bi se moglo dogoditi sljedeće. Kad je tamo izbila infekcija, vlasti su započele sa zatvaranjem 'crvenih zona' na sjeveru. No, kako su se slučajevi nastavili širiti, cijela je zemlja stavljena u karantenu 9. ožujka, a kršenje pravila značilo je kaznu od 30 eura i šest mjeseci zatvora.

No, to nije spriječilo na tisuće Talijana da krše zabrane, a iz kineskog Crvenog križa su rekli kako talijanske mjere, jedne od najstrožih u Europi, 'nisu dovoljno stroge'. Do vikenda, Italija je već imala 1400 smrtnih slučajeva u dva dana, a vlasti su bile prisiljene izdati još stroža ograničenja za ljude i tvrtke.

Sad je Europa žarište

Dok je Europa sada od Kine preuzela crnu titulu 'epicentra epidemije', čini se kako mnoge zapadne zemlje nisu ništa naučile na primjeru Italije, piše CNN. U Londonu, gdje su se ljudi slijevali u parkove kako bi uživali u sunčanom vikendu, kritizirani britanski premijer Boris Johnson morao je 'zatvoriti' zemlju u ponedjeljak navečer.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Ljudi će moći napustiti svoj dom samo za sljedeće vrlo ograničene svrhe uz četiri razloga zbog kojih građani mogu izaći: kupovina osnovnih potrepština, obavljanje jednog oblika vježbanja dnevno, pružanje medicinskih usluga ili odlazak na posao ako je to apsolutno neophodno. To je sve - to su jedini razlozi zbog kojih biste trebali napustiti svoj dom. Ne biste se trebali družiti s prijateljima. Ako vas prijatelji ili članovi obitelji pitaju za susret, trebali biste reći 'ne' - izjavio je Johnson.

Message for those relocating to the countryside. pic.twitter.com/pAHkbrDZqM — judy murray (@JudyMurray) March 22, 2020

Britanski ministar zdravstva Matt Hancock ranije je rekao da su građani koji ne primjenjuju mjere socijalnog distanciranja koje im savjetuje vlada 'vrlo sebični', dok je gradonačelnik New Yorka Andrew Cuomo opisao ponašanje ljudi koji se okupljaju u parkovima kao 'pogrešku', 'aroganciju' i 'neosjetljivost'.

No, Nick Chater, profesor bihevioralnih znanosti na poslovnoj školi Warwick, za CNN je rekao kako te osude ne idu dovoljno daleko, rekavši da su zapadni čelnici 'zbunjivali ljude', postupnim zatvaranjem kafića, restorana, kazališta i škola i apelom na javnost da slušaju savjete.

- Kad se ljude ljubazno i nježno moli da nešto rade ili ne rade, oni to ne doživljavaju ozbiljno, ne razumiju nužnost niti ozbiljnost situacije te pretpostavljaju da mogu slušati, ali i ne moraju, bez posljedica - objasnio je Chater.

Britanski parlamentarni zastupnik Neila Coylea u tweetu je pozvao vladu da razmotri krivično gonjenje neodgovornih poslodavaca koji riskiraju živote drugih ljudi .

Ogorčeni ljudi na društvenim mrežama dijele slike prometnih ulica i turističkih mjesta i nazivajući one koji ignoriraju pravila kao 'kovidiote'. Vikendaši su u Britaniji, Francuskoj, pa i Španjolskoj preplavili udaljene zajednice, što stvara strah da bi male bolnice mogle vrlo brzo dostići kapacitet.

Azija ima odgovor

Nacionalni park Snowdonia u Walesu ovaj je vikend imao jedan od svojih 'najposjećenijih dana ikad' te su pozvali britansku vladu na uvođenje jasnijih mjera i smjernica. Primjera traženja jasnijih uputa ali i onih koji upozoravaju na brojne kršitelje preporuka je nebrojeno puno na društvenim mrežama u cijelom svijet.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pa, zašto se zapadnjaci onda i dalje oglušuju?

Chater kaže kako ti komentari nisu dovoljni.

- Postoji veliki neuspjeh u komunikaciji. Gledali smo u Kinu, možemo pogledati i Koreju, možemo vidjeti da postoje strategije koje zapravo djeluju, tako da nije čista teorija. U Kini je glavna stvar bila samo vrlo teško zatvaranje, vjerojatno teža karantena, nego što je to strogo potrebno. U Koreji su ljudi imali mnogo više slobode kretanja, ali imali su izuzetno snažna testiranja u ogromnim razmjerima. Vjerojatno je potrebna kombinacija tih strategija - rekao je.

Ako lideri žele da ljudi slušaju, moraju određeno ponašanje učiniti zakonskim obveznim i to vrlo precizno, smatra Chater.

