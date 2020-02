Zašto komad pravog kašmira košta i po nekoliko tisuća kuna

Kašmir je jedno od najmekših vlakana na svijetu, od kojeg nastaju nevjerojatno meki i ugodni komadi luksuzne odjeće, koja je jako skupa. Tako komad odjeće od kašmira može stajati i do 500 dolara, odnosno 3400 kuna. Cijena je povezana s proizvodnjom, odnosno činjenicom da su izvori kašmira vrlo ograničeni.

Naime, ta vlakna ne dolaze od ovaca, odnosno nisu ovčja vuno, nego runo od kašmirskih koza. To su koze koje pasu na visoravnima Himalaja, gdje temperatura može pasti i do 30 stupnjeva ispod nule, zbog čega koze imaju izuzetno gusto i toplo runo. I dok ovca godišnje proizvede i do 3 kilograma vune, kašmirske ovce proizvode je svega 200 grama.

Vlakna se skupljaju jednom godišnje, a čak i kad se skupe, upotrebljiva težina vlakana se prepolovi u odnosu na skupljenu, kada se runo očisti od masnoće, prljavštine i debljih vlasti. Procjene pokazuju da kašmir čini tek 0,05 posto ukupne proizvodnje vune na tržištu.

Osim toga, kad jednom nabavite kašmir, njegova je obrada vrlo složena, što također utječe na cijenu. Vlakna se prvo bojaju i suše na prozračnom mjestu, kako se ne bi slijepila.

S njima treba jako nježno postupati, da bi zadržala mekoću. Nakon toga, vlakna se kardiraju, odnosno dijele na tanje niti. Kvaliteta kašmira mjeri se upravo po debljini i duljini niti. One kod visokovrijednog kašmira mogu biti tanke čak 14 mikrometara (0,014 milimetara).

Zbog toga je njegova cijena izuzetno skupa, iako se na tržištu mogu pronaći i jeftinije varijante. No, u tom slučaju možete biti sigurni da nije riječ o vrhunskom kašmiru, piše Business Insider.

