Da bi odgovorili na pitanje zašto ljudi varaju u vezama, najčešće je dobro početi od toga što im nedostaje u vezi, osobito u seksualnom smislu. No to može dovesti do pretjeranog pojednostavljivanja stvari i zanemariti nešto dublje uzroke preljuba.

Štoviše, u nedavno objavljenoj studiji dr. Dylana Seltermana, dr. Justina Garcie i dr. Irene Tsapelas ustanovljeno je da je tek polovica preljubnika prijavila kako su se upustili u vaginalni seks. Naravno, seks je dio cijele priče, ali očito nije i jedini razlog za preljub.

U njihovoj studiji sudjelovalo je 495 pojedinaca koji su priznali da su varali u vezama. Kako bi razumjeli njihove postupke, istraživači su im postavili 77 upita, kojima je svima u korijenu bilo isto pitanje: 'Zašto ste to učinili?'. Analiza je otkrila osam ključnih motivacija za preljub, a većina nije imala veze sa seksom. Pokazalo se i da su ti razlozi utjecali na njihove afere, ali i na njihove primarne veze. U tablici koju su objavili nakon studije naveli su osam razloga za preljub i najčešća objašnjenja koja su ljudi navodili uz njih.

8 ključnih motivacija za preljub

1. Ljutnja

- Moj primarni partner bio mi je nevjeran.

- Prije afere, došlo je do svađe s primarnim partnerom i zbog toga sam potražio osvetu.

2. Samopoštovanje

- Htio sam se se osjećati bolje u vezi sebe.

- Htio sam utvrditi svoju neovisnost i autonomiju.

3. Manjak ljubavi

- Nisam bio siguran volim li uistinu svoju primarnu partnericu.

- Nisam bio siguran je li moja primarna partnerica prava osoba za mene.

4. Slaba predanost

- Nisam bio previše predan svojoj partnerici.

- Iako smo se viđali, tehnički nismo bili u 'javnoj vezi'.

5. Želja za raznolikošću

- Htio sam veću raznolikost seksualnih partnera.

6. Zanemarivanje

- Osjećao sam da me primarna partnerica zanemaruje.

- Primarni partner bio je emocionalno distanciran.

7. Seksualna želja

- Moja primarna partnerica izgubila je interes za seks.

- Moja primarna partnerica odbila je raditi određene stvari u seksu u kojima ja inače uživam.

8. Situacija

- Bio sam pijan/pod utjecajem narkotika i nisam razmišljao ispravno.

- Bio sam preplavljen vanjskim stresorima u to vrijeme i nisam razmišljao ispravno.

Anatomija preljuba

Motivacije za varanje utjecale su na duljinu afere. Kad su ljudi varali zbog ljutnje, nedostatka ljubavi ili raznolikosti, njihove su afere bile dulje, dok su oni motivirani situacijom imali kraće veze. Žene su u prosjeku imale i duže afere nego muškarci. Afere su također bile duže i više emocionalno zadovoljavajuće kad su se sudionici osjećali bliže svom ljubavniku ili ljubavnici.

U aferama je većina (62,8 posto) priznala da izražava naklonost prema novom partneru te da imaju seksualno eksplicitan dijalog (61,2 posto). Otprilike 4 od 10 (37,6 posto) imalo je intimne razgovore, dok je svaki deseti (11,1 posto) rekao: 'Volim te'. Oni koji su prijavili manju emocionalnu povezanost u svojoj primarnoj vezi imali su više bliskosti sa svojim ljubavnicima, možda kao način potrage za ispunjenjem koje im nedostaje. Ključna motivacija za veću emocionalnu bliskost s ljubavnicima bila je nedostatak ljubavi u primarnoj vezi. Slično tome, kada je afera bila potaknuta nedostatkom ljubavi, pojedinci su smatrali da im je afera bila više intelektualno i emocionalno zadovoljavajuća, ali mnogo manje kada je situacija motivirala aferu.

Velik dio seksualnih aktivnosti u aferama uključivao je ljubljenje (86,7 posto) i maženje (72,9 posto). Međusobna masturbacija (53,5 posto), oralni seks (46,4 posto), vaginalni seks (53,3 posto), analni seks (6,1 posto) i nikakav fizički kontakt (5,7 posto) bili su rjeđi. Pojedinci su bili seksualno zadovoljniji svojim ljubavnicima kada su varali zbog seksualne želje i raznolikosti, kao i nedostatka ljubavi, ali ne i kada su varali zbog situacije. Muškarci i žene prijavili su slične učestalosti seksa s ljubavnicima i nisu se razlikovali u razini seksualnog zadovoljstva.

Žele li ljudi biti uhvaćeni?

Obično na afere gledamo kao na nešto skriveno i tajno, čiji uspjeh ovisi o tome da nas netko ne otkrije. Ali neki preljubnici možda namjerno nisu toliko oprezni kao drugi. Oni koji su varali zbog nedostatka ljubavi išli su na više javnih sastanaka poput izlaska na večeru ili u kino. Ljubljenje u javnosti i druga javna pokazivanja ljubavi bila su češća za one motivirane nedostatkom ljubavi, koji žele povećati vlastito samopoštovanje, i one koji traže veću raznolikost. To se ne može nazvati skrovitim ponašanjem. Jasno je da te osobe nisu bile toliko zabrinute zbog toga što će ih uhvatiti, a možda su čak i htjeli biti uhvaćeni, tj. afera im je bila izlazna strategija iz primarne veze. U svakom su slučaju situacijski prevaranti bili manje skloni varanju na otvorenom, možda zato što nisu planirali prekinuti svoju primarnu vezu.

Priznanje preljuba

Motivi preljuba utječu i na način na koji ljudi pristupaju priznanju afere. Primjerice, mnogi preljubnici priznali su svoju vezu. Gotovo je polovica onih koji priznaju aferu, a među takvima je većina žena. Prema studiji, vjerojatnije je da su oni koji su priznali aferu varali zbog ljutnje ili zanemarivanja, a ne zbog seksualne želje ili raznolikosti. Te motivacije sugeriraju da su priznanja vjerojatno bila oblik odmazde i da su više bila s namjerom da povrijede nego plemenita. Međutim, prema studiji, vjerojatnije je da će oni koji su priznali aferu uspostaviti predanu vezu s ljubavnicima.

Nakon preljuba, što je s ljubavnicima?

Afere su rijetko rezultirale stvarnim odnosima, a samo se jedna od 10 afera na kraju pretvorila u punopravnu predanu vezu (11,1 posto). Češće su ljudi tu osobu viđali samo povremeno (31,1 posto), s tim da je trećina (29,9 posto) ostala prijatelj sa svojim ljubavnicima, a preostalih 25,5 posto isključilo je ljubavnike iz života i nemaju kontakt s njima. Oni koji su varali iz situacijskih razloga ili iz razloga raznolikosti, rjeđe su prešli u ozbiljnu vezu i vjerojatnije je da će se povremeno viđati s 'partnerom u zločinu'.

Nakon preljuba, što je s primarnim partnerima?

Za primarne veze iznenađujuće je da ih je samo 1 od 5 (20,4 posto) završilo zbog afere. Gotovo jednak broj (21,8 posto) ostao je zajedno unatoč saznanju svog partnera, dok je nešto više (28,3 posto) ostalo zajedno sa svojim partnerom nikad ne otkrivši nevjeru. Preostale veze prekinule su se iz razloga koji nisu varanje.

Razlozi zbog kojih su ljudi varali pomogli su odrediti sudbinu veze. Afera vjerojatnije označava kraj veze kada je varanje bilo zbog bijesa, nedostatka ljubavi, niske predanosti i zanemarivanja, ali ne i kad je nevjera bila posljedica situacije. Iako je emocionalno siromašna primarna veza bila primarni razlog prekida veze, čimbenik je bio i bolji, ali i češći seks s ljubavnicima.

Ne vrti se sve oko seksa...

Sveukupno, rezultati studije pokazuju da varanje nije tako jednostavno kao potraga za dodatnim seksom. Konkretno, čini se da postoje dva glavna motivatora za varanje: situacija i narušen odnos, tj. nedostatak ljubavi, a potonji dovodi do ozbiljnijih afera. Iako ta saznanja možemo koristiti za prepoznavanje znakova upozorenja u našem vlastitom odnosu, postoji bolji način. Ova otkrića pokazuju važnost jačanja emocionalne povezanosti u našim vezama. Ne samo da će to negirati glavnu motivaciju za nevjeru, već će nam također pomoći da imamo zadovoljniji i posvećeniji odnos, piše Psychology Today.