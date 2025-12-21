Zašto milenijalke sve više ulažu ogromne svote u sebe kako bi izgledale što ljepše?

- Pitam se kako će si to priuštiti – i zamišljam trenutak kad ga sretnem, a izgledam fantastično, kaže Lana (33) iz Chicaga, dok se probija kroz red na aerodromu. Na putu je za vjenčanje u Meksiku, s 600 dolara štednje, 56.000 studentskog duga i čipsom umjesto večere.

Nekadašnja konzervativna natjecateljica u izborima ljepote, danas troši tisuće dolara na nokte, tetovaže i teretanu.

- Svake godine mi je cilj biti zgodnija i uvijek uspijem. Nemam novca za veće stvari, pa zašto ne bih barem bila predivna, kaže Lana.

Lana nije iznimka. Dok cijene nekretnina rastu, mnoge milenijalke ulažu u sebe, a ne u zidove. Iako polovica generacije posjeduje dom, četvrtina vjeruje da to nikad neće moći. Istodobno, troše više na kozmetiku i tretmane nego bilo tko prije njih.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Mandy (28) je nakon godina štednje za stan odustala i preselila se u Charlotte.

- Pilates na jahti? Naravno. Voljela bih jednog dana kuću, ali zasad imam slobodu, kaže Mandy

Za odvjetnicu Chelsea iz San Francisca, ulaganje u izgled ima i poslovni smisao.

- U mojoj struci moraš izgledati svježe i pouzdano. Bore ne znače iskustvo, nego da si umorna, nastavlja Mandy.

Godišnje potroši do 7.000 dolara na tretmane, ali, kaže, da ni to ne bi promijenilo činjenicu da si ne može priuštiti kuću od 1,4 milijuna.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Emma (31) iz Brooklyna potrošila je 4.000 dolara na operaciju očnih kapaka – i kaže da joj je to promijenilo život.

- Ponovno sam prepoznala sebe u ogledalu, priča Emma.

U godinama nakon toga gotovo je udvostručila prihode.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

- Kad se osjećaš dobro, sve ti ide lakše, zaključila je

Rose (36) iz Washingtona priznaje da joj je kupaonica „vrijedna preko 4.000 dolara“ zbog luksuzne kozmetike. „Moji roditelji su štedjeli na svemu, a ja biram drugačije – želim uživati sada.

Njezina vršnjakinja Irene (37) godišnje troši oko 8.000 dolara na kosu, nokte i tretmane,.

- Stalno imam osjećaj da sam na rubu. Gledam druge žene i pitam se kako si mogu priuštiti biti tako zgodne, zaključila je Irene.