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NEČUJNO PROPADANJE

Zašto obnova zdravlja tla koristi i poljoprivrednicima i okolišu

Piše Horizon,
Čitanje članka: 4 min
Zašto obnova zdravlja tla koristi i poljoprivrednicima i okolišu
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Više od polovine europskog tla je degradirano. Istraživači tvrde da bolji poljoprivredni postupci obnavljaju tlo, što ima i ekološke i financijske prednosti

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Tla nas hrane, pročišćavaju nam vodu i temelj su prehrambenog lanca na Zemlji. Unatoč tome, jedan su od najzanemarenijih europskih resursa i nečujno propadaju pod našim nogama dok smo mi usredotočeni na drugo.

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Andrés Rodríguez Seijo sa Sveučilišta u Vigu u Španjolskoj jedan je od istraživača koji to nastoje promijeniti. Bavio se mikroplastikom kad je taj problem postao sveprisutna tema i tad je prvi put primijetio koliko se malo pozornosti posvećuje tlu.

- Svi su se žalili na mikroplastiku u moru potpuno zanemarivši činjenicu da prije nego što dospije u more bude na kopnu i onečišćuje tlo - rekao je.

Ugrožena tla

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Europska tla u lošem su stanju. Izrazito su erodirana i onečišćena te sadržavaju previše dušika, uglavnom zbog prekomjerne upotrebe gnojiva. Više od 60 % ih je trenutačno označeno kao nezdravo, a očekuje se da će klimatske promjene dodatno pogoršati stanje

Već sad to skupo plaćamo. Prema procjenama EU-a degradacija tla u Europi uzrokuje oko 50 milijardi EUR troška godišnje.

Seijo koordinira InBestSoil, projekt neobičnog pristupa koji financira EU. Umjesto da samo apelira na ekološku savjest, tim je osmislio pravi poslovni model –  konkretnim podacima dokazuje da je ulaganje u zdravlje tla financijski isplativo za poljoprivrednike, poduzeća i ulagače.

- Ispitujemo koje su strategije najdjelotvornije za obnovu tla, a istovremeno profitabilne za ulagače - rekao je Seijo.

InBestSoil jedan je od nekoliko projekata u okviru misije EU-a: Plan za tlo za Europu, inicijative na razini cijelog kontinenta za obnovu degradiranog tla do 2030. Misije EU-a opsežne su inicijative koje se bave aktualnim globalnim pitanjima. Neke od već uspostavljenih su misije za gradove, oceane, prilagodbu klimatskim promjenama i borbu protiv raka.

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Zaključci s terena

Foto: 123RF

InBestSoil provodi ispitivanja po cijeloj Europi. Na Sardiniji istraživači uspoređuju strategije upravljanja zemljištem kako bi pronašli pristupe koji su jednako korisni za poljoprivredna gospodarstva i zdravlje tla.

Valentina Mereu iz Euromediteranskog centra za klimatske promjene i Gianluca Carboni iz Agrisa (Regionalne agencije za poljoprivredna istraživanja na Sardiniji), upravljaju „živim laboratorijem” u sklopu kojeg provode terenska ispitivanja s lokalnim poljoprivrednicima na sredozemnim poljoprivrednim područjima.

Uzgajaju tvrdu pšenicu na tri različita načina. Na nekim poljima koristili su konvencionalnu obradu tla – oranje i okretanje mase tla strojevima prije sjetve. U drugima smanjenu obradu koja je manje invazivna za tlo. Treći način uključivao je usijavanje –  sjetva izravno u neobrađeno tlo poprskano herbicidima za suzbijanje korova.

Rezultati su bili indikativni. Najveća šteta uzrokovana je konvencionalnim oranjem, dok su smanjena obrada tla i sjetva bez oranja (usijavanje) pridonijele povećanju razine ugljika, mikrobne raznolikosti i hranjivih tvari u tlu. Što je još važnije, prinosi su bili skoro jednaki.

- Dosadašnji rezultati prilično su obećavajući - poručio je Carboni. Manje obrađujući tlo poljoprivrednici štede vrijeme i novac za radnu snagu i gorivo, a da pritom ne žrtvuju ni prinos ni kvalitetu tla, dodao je.

- To je iznimno važno ne samo za proizvodnju, nego i bolju regulaciju klime, veću bioraznolikost i ukupnu kvalitetu tla - dodao je.

Prve simulacije upućuju na to da će se te tehnike lako prilagoditi i budućim klimatskim uvjetima.

- Imaju puno potencijala da postanu prilagodljive i djelotvorne metode za ublažavanje klimatskih promjena u regiji - rekla je Mereu.

Tim trenutačno surađuje s lokalnim dionicima kako bi potaknuli poljoprivrednike, zemljoposjednike i poduzeća na korištenje tih metoda.

Sardinija je jedna od devet lokacija na kojima InBestSoil provodi ispitivanja. U Španjolskoj dio tima razvija sustav Dehesa, koji se bavi otvorenim pašnjacima na kojima životinje sudjeluju u obnovi tla osiromašenog konvencionalnom poljoprivredom. U Litvi i Hrvatskoj istraživači se primarno bave gradskim i prigradskim područjima u kojima zdrava tla apsorbiraju višak vode i tako smanjuju rizik od poplava. Ispitivanja se provode na raznim lokacijama: od poljoprivrednih polja u Nizozemskoj i Švicarskoj do šumskih područja u Latviji i rudarskih zemljišta u Španjolskoj.

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Izrada poslovnog modela

Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nakon završetka svakog ispitivanja tim će na temelju rezultata izraditi praktične okvire za pomoć poljoprivrednicima, upraviteljima zemljišta i privatnim ulagačima u procjeni povrata od obnove tla. Drugim riječima, ideja je prikazati zdravlje tla kao priliku za ulaganje, a ne kao nepoželjan teret. 

Tim InBestSoil-a sastavlja te okvire u suradnji s dva sestrinska projekta – SoilValues i NOVASOIL – u sklopu širih misija EU-a za povezivanje znanosti, poslovanja i ulaganja u zdravlje tla. Tim razvija i internetski kalkulator za bilježenje vrijednosti koju zdrava tla proizvode u širem smislu.

- Kad se osmišljava poslovni model važno je uzeti u obzir i netržišne koristi, a naš kalkulator moći će ih procijeniti - pojasnio je Jorge Sánchez Navarro, istraživač u području poljoprivredne i zadružne ekonomije na Politehničkom sveučilištu u Cartageni, koji predvodi njegovu izradu.

Okviri za procjenu i kalkulator namijenjeni su širokom spektru korisnika, od pojedinačnih poljoprivrednika do javnih uprava i korporativnih ulagača. Na taj način svi dionici imaju zajedničke kanale za razumijevanje vrijednosti tla.

Istraživači prate i razvoj politika u tom području. EU je nedavno donio svoju prvu direktivu usmjerenu isključivo na zdravlje tla. Aktom o praćenju tla nalaže se obveza praćenja i procjene zdravlja tla za 27 država članica EU-a, a podaci InBestSoil-a mogli bi usmjeriti odabir metoda za njegovu provedbu.

- Neke ekosustave teško je precizno definirati, na primjer Dehesa – to nisu ni šume ni pašnjaci. Kako bi ih bolje regulirali, oblikovatelji politika moraju razumjeti raznolikost ekosustava u Europi - rekao je Seijo.

InBestSoil traje do prosinca 2026. Istraživači se nadaju da će do tad poljoprivrednicima te vlasnicima i upraviteljima zemljišta u cijeloj Europi pružiti sve što im je potrebno za obnovu tla, uključujući ekonomski motiv.

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Piše: Bárbara Pinho

Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu EU-a o istraživanju i inovacijama Horizon.

Projekt iz ovog članka financiran je u okviru misije EU-a: Plan za tlo za Europu. Misije EU-a inicijative su koje financira EU i kojima se mobiliziraju istraživanja, politike i građani kako bi se do 2030. riješili glavni praktični problemi.

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