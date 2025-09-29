Zašto sve više ljudi u bolonjez stavlja tamnu čokoladu? 'Talijani to rade već odavno...'

Baš kao i Indijci, i Talijani svoju hranu shvaćaju vrlo ozbiljno. Malo je jela koja izazivaju toliko ponosa i rasprava kao bolonjez, jedan od najpoznatijih i najomiljenijih recepata talijanske kuhinje. No, nedavno se na internetu pojavila neobična tvrdnja – da je tajna savršenog bolonjeza komadić tamne čokolade.

Digitalni kreator Matteo Salvatori, koji zajedno s Emilijanom vodi popularni profil @lionfieldmusic i često razbija mitove o 'navodnim talijanskim tradicijama', odlučio je provjeriti istinitost ove tvrdnje. I to na najbolji mogući način, upitavši vlastitu majku.

- Jesi li ikad dodala komadić čokolade u umak za tjesteninu, upitao ju je.

- Ne, nikada u umak za tjesteninu. Ali u bolonjez možeš dodati, odgovara mu majka.

Iznenađen, Matteo ponovno pita, a ona pojašnjava:

- Možeš staviti komadić tamne čokolade da bude manje kiselo. To se može!

Zašto čokolada funkcionira u bolonjezu?

Tamna čokolada u Italiji nije nepoznat sastojak. Već se dugo koristi u raznim tradicionalnim jelima. U bolonjezu ima vrlo praktičnu ulogu: smanjuje kiselost rajčice, zaokružuje okuse i povezuje sve sastojke. Rezultat je umak svilenkaste teksture i bogatijeg okusa.

Dovoljna je mala količina – jedna kockica ili žlica-dvije ribane čokolade, dodane pred kraj kuhanja, otprilike 15 minuta prije nego što je jelo gotovo. Na taj način čokolada se otopi, ali ne preuzme okus jela, već samo naglasi prirodne arome mesa, luka, rajčice i začina.

Internet reagira: 'Ako mama kaže da može – onda može'

Matteovo otkriće izazvalo je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Mnogi su bili iznenađeni, ali drugi su potvrdili da je riječ o starom kulinarskom triku.

- Meksikanci dodaju kakao u chilli da pojačaju okus, podjelio je jedan korisnik

- Kad se meso prži za ragu, dodaš žličicu tamnog kakaa. Meso se savršeno karamelizira, a okus umaka se ne mijenja, odobrio je drugi korisnik

- Najtalijanskija stvar u svemu ovome bilo je to što je ona razlikovala umak za tjesteninu i bolonjez, našalio se jedan od korisnika