Zasučite rukave, još stignete! Evo što posaditi u vrtu u rujnu

Iako rujan obično povezujemo s bundevama, jabukama i drugim jesenskim plodovima, ovo je i savršeno vrijeme da obnovite svoj vrt kulturama koje vole hladnije dane. Od hranjivog lisnatog povrća do šarenog cvijeća koje će unijeti toplinu u dvorište, postoji mnogo biljaka koje upravo sada uspijevaju
1. ŠPINAT. Savoy sorte špinata najbolje uspijevaju u hladnijem dijelu godine. Brzo rastu, a možete ih saditi na sunčanom ili polusjenovitom mjestu s bogatim tlom.
2. BOŽURI. Sadnja božura u jesen osigurava raskošne cvjetove idućeg proljeća. Potrebno im je sunčano mjesto i dobro drenirano, vlažno tlo. Sade se plitko, na 5 cm dubine, uz 90–120 cm razmaka između biljaka.
3. MRKVA. Kasno ljeto i rana jesen idealni su za sadnju mrkve. Ova korjenasta kultura voli pjeskovito tlo i pH između 6 i 7.
4. BROKULA. Za dobar rast brokuli treba puno sunca, blago kiselo i hranjivo tlo bogato organskom tvari. Najbolje je posaditi je u redove s razmakom od barem 90 cm.
5. ČEŠNJAK. Rujan je pravo vrijeme za sadnju češnjaka koji će biti spreman za vađenje sredinom ljeta. Birajte između dvije vrste: mekovrati (mekši, pogodniji za blažu klimu i dulje skladištenje) ili tvrđevrati (intenzivnijeg okusa, ali kraće trajnosti).
6. NEVEN. Ovaj cvijet u toplim nijansama žute i narančaste krasi svaki vrt, a latice se mogu koristiti i u salatama. Najbolje uspijeva u polusjeni i plodnom, dobro dreniranom tlu.
7. ROTKVICE. Jedna od najbržih kultura, rotkvice sazrijevaju za samo 20-ak dana. Možete ih saditi u gredice ili posude, samo pazite na pravilno zalijevanje i razmak između sjemenki.
8. PROKULICE. Hladno i mrazno vrijeme čini prokulice još ukusnijima. Prepune su vitamina C, a najbolje rastu u plodnom, dobro dreniranom tlu. Za rast im treba 45–60 cm razmaka.
9. SALATA. Salata odlično uspijeva u rujanskim danima. Posebno baby salata brzo sazrijeva, spremna je za berbu već nakon 30-ak dana. Idealna je za svježe jesenske salate.
10. PATLIDŽAN. Patlidžan možete uzgojiti i u većim posudama. Budite spremni poduprijeti biljku kolcima jer su plodovi teški i znaju prevrnuti biljku. Posude je najbolje postaviti na povišeno kako biste spriječili nametnike poput buhača.
