BILJKE KOJE VOLE HLADNOĆU

Zasučite rukave, još stignete! Evo što posaditi u vrtu u rujnu

Iako rujan obično povezujemo s bundevama, jabukama i drugim jesenskim plodovima, ovo je i savršeno vrijeme da obnovite svoj vrt kulturama koje vole hladnije dane. Od hranjivog lisnatog povrća do šarenog cvijeća koje će unijeti toplinu u dvorište, postoji mnogo biljaka koje upravo sada uspijevaju
baby špinat
1. ŠPINAT. Savoy sorte špinata najbolje uspijevaju u hladnijem dijelu godine. Brzo rastu, a možete ih saditi na sunčanom ili polusjenovitom mjestu s bogatim tlom. | Foto: Freepik
