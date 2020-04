Zatvoreni ste u svoja četiri zida zbog izolacije? Hodajte

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

Ako napravite dodatnih 4000 koraka dnevno to može umanjiti rizik od prijevremenog umiranja, piše New York Times.

U vrijeme kada je toliko nas zatvoreno i zabrinuto jesmo li dovoljno aktivni, dodatni koraci ne moraju poticati od trčanja ili drugih energičnih vježbi. Za svakih dodatnih 4000 koraka koje netko napravi u danu, čak i ako samo hoda ispred zgrade ili po kući, rizik od bolesti srca, raka ili bilo kojeg drugog uzroka padne za 50 posto ili više.

U ovoj situaciji najčešća briga je koliko i kako najbolje vježbati ili kretati se.

Ugrađene aplikacije na našim telefonima i one koje nadziru aktivnosti ili satovi, od nas traže da prikupimo najmanje 10.000 koraka dnevno. No zbog trenutnih ograničenja s kojima se svi borimo to je jako teško postići.

Ipak, pokušajte se što više kretati unutar svoja četiri zida. Na internetu možete pronaći pregršt vježba koje možete izvoditi kod kuće, a za to vam nisu potrebne ni sprave ni utezi. Pokušajte biti što aktivniji, a ako imate dvorište možete i tamo šetati ili uređivati vrt.

Pronađite nešto što vas veseli i pokušajte u danu prijeći preko 4000 koraka.

Upotrijebite svoj telefon ili pametni sat kako biste dobili dojam koliko koraka dnevno pređete i ako taj ukupni iznos bude nizak, pogotovo ako je ispod 4000 dnevno, razmislite o šetnji, ako vam je to dopušteno ili šetajte unutar vaše kuće.

