Zauvijek lijepa: Top savjeti kako sačuvati vjenčanicu kroz godine

Ako haljinu za vjenčanje niste posudili, već ste ju kupili ili naslijedili te je želite sačuvati za sljedeće generacije ili samo kao lijepu uspomenu, vodite se savjetima stručnjaka kako to najbolje napraviti

<p>S dolaskom pandemije korone, brojne su mladenke morale odgoditi svoja vjenčanja za koja su već sve spremile - uključujući i vjenčanicu. Prekrasna bijela haljina simbol je tog životnog događaja, a mnoge od njih uhvatila je panika - što ako haljina požuti do vjenčanja kojeg su primjerice odgodile za godinu dana?</p><p>Pogledajte video:</p><p>No nema brige, ako to činite na ispravan način, kaže savjetnica u dućanu s vjenčanicama Lindsey Love. Ona objašnjava kako pravilnim skladištenjem ljepota haljine može ostati netaknuta godinama, pa čak i desetljećima - ako je odlučite predati svojim budućim naraštajima u nasljeđe.</p><h2>U vreću ili ne?</h2><p>Vrećice za vakuumiranje odjeće čine se kao dobra ideja, no ipak nisu, objašnjava Love. Naime, one sprečavaju ulazak zraka - no plastika s vremenom otpušta vlastite plinove, piše <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/store-wedding-dress-m-using-074932905.html">Yahoo Life.</a> To može rezultirati nastankom neugodnog mirisa kojeg se nemoguće riješiti, stoga definitivno nije za dugoročno skladištenje.</p><p>Također, nije dobra ideja koristiti niti plastičnu vreću s kojom ste vjenčanicu donijeli kući. Iako nije za vakuumiranje, takva vreća služi za zaštitu od prljavštine i vlage, ali je također plastična.</p><p>- Umjesto toga, prekrijte haljinu prirodnom, prozračnom tkaninom poput pamučne vrećice za odjeću ili čistom bijelom pamučnom plahtom - ističe Love.</p><p>Jedino pitanje kod tkanine koja propušta zrak je da se mirisi od kuhanja (pogotovo ako živite u malom stanu) mogu uvući u haljinu. Zbog toga na vješalicu stavite i mirisnu vrećicu namijenjenu za odjeću te pokušajte vjenčanicu spremiti daleko od drugih izvora mirisa.</p><h2>Dugoročno spremanje</h2><p>Ako se vaša vjenčanica neće koristiti kroz godinu ili dvije, dobra je ideja poleći je kako se naramenice ne bi rastegnule i ramena poprimila oblik vješalice. Uz to, problem može stvarati i pritisak od teških ukrasa na njoj. Važno je tada poleći je i prekriti pamukom na suhom mjestu, daleko od djece i ljubimaca.</p><p>Ako nijedna od tih opcija nije za vas, Lindsey savjetuje da se obratite lokalnoj kemijskoj čistionici i provjerite imaju li oni mjesta za pohranu.</p><h2>Hoće li požutjeti?</h2><p>- Žutilo ili uklanjanje boje obično se događa kada tkanine dođu u dodir s drugim kemikalijama (pa čak i znojem). Ne biste trebali vidjeti žutilo na haljini ako se čuva podalje od vlage - ističe Love.</p>